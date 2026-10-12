BBC: приховати статки і уникнути сплати податків Абрамовичу допомогла найбільша у світі аудиторська компанія

Найбільша у світі аудиторська компанія Deloitte допомагала фальсифікувати документи, щоб приховати статки Романа Абрамовича та ухилитися від сплати податків.

Ці висновки оприлюднено за результатами спільного розслідування BBC Panorama та Бюро журналістських розслідувань (The Bureau of Investigative Journalism).

Через фінансову звітність, затверджену кіпрським підрозділом Deloitte, такі активи, як супер’яхти, маєтки та приватні літаки (загальною вартістю 672 млн доларів) фактично зникли з бухгалтерських книг компаній Абрамовича.

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Також, судячи з усього, Deloitte надавала консультації щодо схеми ухилення від сплати величезних податків зі статків олігарха шляхом фальсифікації документів.

Адвокат Ендрю Мітчелл (королівський радник), експерт із законодавства у сфері фінансових послуг, заявив, що докази, зібрані Panorama, свідчать про “відверте” ухилення від сплати податків, яке “важко уявити більш кричущим”.

Юристи Романа Абрамовича заявили, що він заперечує факти ухилення від сплати податків чи приховування своїх статків. Вони зазначили, що Panorama не надала жодних доказів того, що він знав про фальсифікацію будь-яких документів, санкціонував її чи керував цим процесом, а також підкреслили, що покладатися на поради професіоналів є цілком правомірним.

У кіпрському офісі Deloitte заявили, що компанія “діє відповідно до чинного законодавства”.

Хто такий Роман Абрамович?

Протягом майже двох десятиліть Роман Абрамович був найвідомішим російським олігархом у Великій Британії. Його радо приймали в Лондоні, де у 2003 році він придбав футбольний клуб “Челсі” та фінансував його діяльність у період найбільших успіхів. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Великої Британії запровадив проти нього санкції як проти особи, наближеної до президента Володимира Путіна, і змусив продати клуб.

Повідомляється, що Абрамович проживає в Туреччині – країні, яка стала для нього безпечним притулком, оскільки не запровадила проти нього санкцій. Тим часом на острові Джерсі (Нормандські острови) заморожено його активи на суму 5,4 мільярда фунтів стерлінгів, а розслідування у кримінальній справі щодо нього триває вже чотири роки.

Адвокати олігарха заявили BBC, що він відкидає звинувачення, висунуті в межах розслідування на Джерсі, і стверджує, що воно було “ініційоване з політичних міркувань”.

Розслідування BBC виявило нові факти щодо того, як саме керували бізнес-імперією Абрамовича. Воно також ставить під сумнів доброчесність деяких його професійних радників.

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Ці докази містяться в масиві витоку даних, що охоплює тисячі документів про фінанси олігарха та діяльність мережі офшорних компаній, якими керували з Кіпру – популярної серед росіян “податкової гавані” – у період з 1995 по 2022 рік.

Хто проводить розслідування про статки олігарха?

BBC та її медіапартнери, зокрема The Guardian, Paper Trail Media, Проєкт із розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), Кіпрська мережа журналістських розслідувань (CIRN) і Бюро журналістських розслідувань (BIJ), висвітлюють інформацію з цих документів із 2023 року в межах розслідування Cyprus Confidential (“Кіпрські таємниці”), ініційованого Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).

У 2022 році програма Panorama також розповідала про те, як Абрамович заробив статки завдяки корупційній угоді з купівлі російської державної нафтової компанії в 1990-х роках і її перепродажу уряду через десятиліття з прибутком у мільярди доларів. Раніше він заявляв, що звинувачення в корупції навколо цієї угоди є безпідставними.

Прибутки від нафтових оборудок Абрамовича в Росії спрямовувалися до мережі офшорних компаній. Управління ними здійснювалося з Кіпру фірмою MeritServus, що базується в Лімасолі – другому за величиною місті острова.

У вересні суд Євросоюзу відхилив апеляцію російського мільярдера Романа Абрамовича щодо санкцій, які запровадив ЄС після початку російської повномасштабної війни проти України.

Україна запровадила санкції проти Абрамовича у 2022 році, але відтермінувала їх до завершення обміну полоненими, який досі триває. У президентському указі зазначається, що десятирічні санкції будуть застосовані "після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України". Абрамович – єдина особа з українського списку санкцій, що має таку примітку.

У квітні 2022 року коли між Україною і Росією ще були спроби політико-дипломатичних переговорів, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Абрамович на перемовинах "згладжує кути".