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У США суддя наказала припинити показ відеороликів, де Трамп звеличує себе за кошти платників податків

У роликах за $20 млн Трамп розповідає про свою політику, а також застерігає від комунізму й говорить про “вирішальну битву” проти “глобалістів”.

У США суддя наказала припинити показ відеороликів, де Трамп звеличує себе за кошти платників податків
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Федеральний суддя зобов’язала президента США Дональда Трампа скасувати всі решту телевізійних рекламних роликів, що фінансувалися коштом платників податків і мали на меті політичну саморекламу.

Про це повідомляє DW.

Наприкінці вересня в етері з’явилися телеролики, що звеличували Трампа. Вони фінансувалися з державних коштів і викликали негативну реакцію як демократів, так і республіканців. У цих роликах Трамп розповідає про свою політику, а також застерігає від комунізму й говорить про “вирішальну битву” проти “глобалістів”.

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Відео завершуються повідомленням про те, що їх було оплачено урядом США.

Суддя окружного суду Нью-Йорка Дженніфер Л. Рошон визнала ці рекламні ролики незаконним нецільовим використанням коштів, підтримавши позицію коаліції, до якої входить позапартійна громадська організація “Common Cause".

Суддя зазначила, що відповідачам заборонено укладати, продовжувати або розширювати будь-які угоди, що передбачають розробку, створення, поширення, розміщення чи трансляцію оскаржуваних рекламних матеріалів протягом двох тижнів дії судової ухвали.

Суд розпорядився припинити кампанію, попри заяви адміністрації про те, що вона й так добігає кінця. 

У судовому документі, поданому пізно ввечері в суботу, Міністерство юстиції стверджувало, що тимчасова заборона є зайвою, оскільки “дії, що викликали нарікання, припиняться вже завтра”.

Контекст конфлікту 

Міністерство внутрішньої безпеки США використало 20 мільйонів доларів з коштів платників податків для розміщення згаданої реклами.

Юристи стверджують, що це порушує федеральний закон, який забороняє використовувати виділені Конгресом кошти на “публічність або пропаганду”, а також, можливо, й інші законодавчі акти.

У понеділок Трамп заявив, що вважає цю рекламу “цілком стандартною” та “позитивною промоцією наших великих США”, однак зазначив, що її більше не фінансуватимуть коштом платників податків.

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