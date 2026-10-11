​У Німеччині соціал-демократи закликають виключити Шредера з партії після його поїздки до Путіна на день народження

"Колишній канцлер, який ходить на дні народження воєнних злочинців, робить себе неприйнятним не лише для СДПН. Шредер - суцільна ганьба для всієї країни".

У Соціал-демократичній партії Німеччини знову закликають виключити колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера з партії після його поїздки на святкування дня народження очільника Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомляє n-tv.

За виключення Шредера висловилися, зокрема, співголови земельних організацій СДПН у Баден-Вюртемберзі та Баварії Робін Мезарош і Себастіан Ролофф.

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"Колишній канцлер, який ходить на дні народження воєнних злочинців, робить себе неприйнятним не лише для СДПН. Шредер - суцільна ганьба для всієї країни", - заявив Мезарош.

При цьому він зазначив, що що юридичні бар’єри для виключення з партії "залишаються високими".

Співголова СДПН Баварії Себастіан Ролофф також висловився за нову спробу виключення Шредера, хоча й назвав її перспективи невизначеними. "Якщо є шанс, це слід спробувати", - сказав Ролофф.

За його словами, поведінка Шредера є "абсолютно неприйнятною".

"Виявляти пошану воєнному злочинцю, який уже роками тероризує не лише Україну, а й наказує здійснювати гібридні атаки проти Німеччини, - це неможливо виправдати", - наголосив він.

Критику на адресу Шредера висловив також колишній міністр праці від СДПН Губертус Гайль. "Сердечні обійми Шредера і Путіна в Москві глибоко мене обурюють і хвилюють", - прокоментував Гайль.

До виключення Шредера також закликала і співголова "Союзу 90/Зелених" Франциска Брантнер. Вона нагадала, що у 2022 вона також робила аналогічні заяви.

Контекст

7 жовтня, у день свого 74-річчя, Путін прийняв Шредера у себе вдома. За версією Кремля, російський президент дізнався зі ЗМІ, що колишній канцлер перебуває у Москві "у справах", і запросив "свого давнього друга". Кремль також оприлюднив фото їхньої зустрічі.

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Раніше стало відомо, що Шредер став членом наглядової ради ТОВ "Гіперглобус" - колишньої російської "дочки" німецького холдингу Globus Holding GmbH & Co, яка володіє мережею гіпермаркетів "Глобус" у РФ.

Шредер очолював уряд Німеччини у 1998-2005 роках. Він давно підтримує дружні стосунки з Путіним і протягом багатьох років працював із російськими енергетичними компаніями. Через ці зв’язки колишній канцлер неодноразово зазнавав критики, зокрема після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Після завершення політичної кар’єри Шредер продовжив співпрацю з російським енергетичним сектором. Зокрема, він очолював раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, дочірньої структури "Газпрому", яка займалася будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Його завершили наприкінці 2021 року, однак через російське вторгнення в Україну газопровід так і не запрацював.

У травні Путін сам запропонував розглянути Шредера як можливого посередника між Росією та Україною. Однак у німецькому уряді цю ідею зустріли зі значним скепсисом.