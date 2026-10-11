Хусити знову заявили про загрозу для саудівських аеропортів після атаки на Ер-Ріяд

В угрупованні підкреслили, що Саудівська Аравія несе відповідальність за “будь-які випадки невдалого перехоплення”.

Бойовики армії хуситів під час військових навчань у Сані

Єменські хусити попередили авіакомпанії, мандрівників та працівників аеропортів, щоб ті трималися подалі від летовищ Саудівської Аравії. Про це пише Reuters.

Заяві передував напад на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда, внаслідок якого загинуло 12 осіб, а понад 300 отримали поранення.

Атака стала найбільш смертоносним інцидентом такого роду в Королівстві за понад 10 років. Обстріл відбувся на тлі ескалації бойових дій між підтримуваними Іраном хуситами та урядовими військами Ємену, які підтримує Саудівська Аравія.

“Ми повторно застерігаємо всі авіакомпанії, експертів, персонал, працівників і мандрівників від використання аеропортів та повітряного простору Саудівської Аравії, оскільки вони вразливі до атак і стали театром бойових дій для наших сил (за винятком аеропортів у священних містах Мекка та Медина)”, – заявили хусити в дописі на соціальній платформі X.

Хусити закликали всіх серйозно поставитися до попереджень. Вони підкреслили, що Саудівська Аравія несе відповідальність за “будь-які випадки невдалого перехоплення”.