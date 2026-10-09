У аеропорту Ер-Ріяда пролунали вибухи. Загинули троє людей

Хусити заявили, що це вони атакували балістикою.

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У четвер у столиці Саудівської Аравії пролунало кілька вибухів, зокрема один — в аеропорту Ер-Ріяда, через що було зупинено авіарейси.

Про це пишуть Associated Press та Reuters.

За словами очевидців, у четвер в Ер-Ріяді пролунало кілька вибухів, зокрема потужний вибух у міжнародному аеропорту міста.

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Підтримувані Іраном хусити із сусіднього Ємену заявили, що здійснили нову атаку на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. За їхніми словами, балістична ракета завдала пошкоджень.

За словами очевидця, до місця події направили пожежні та бригади швидкої допомоги, а в небі було видно дим.

Очевидець повідомив, що виліт літаків призупинили, а пасажирам наказали евакуюватися з аеропорту.

Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії заявило в п’ятницю, що троє громадян Саудівської Аравії загинули та кілька людей отримали поранення внаслідок двох нападів на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді у четвер.