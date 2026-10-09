У США планують транслювати у прямому ефірі страту ексвійськового

США транслюватимуть у прямому ефірі страту колишнього військового Нідала Маліка Хасана, який убив 13 і поранив 32 людей на військовій базі Форт-Худ у Техасі у 2009 році.

Як пише Financial Times, про це заявив міністр війни Піт Гегсет.

«Це транслюватимуть у прямому ефірі», – заявив у четвер представник Пентагону після того, як міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що страта відбудеться публічно.

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Перед цим президент США Дональд Трамп схвалив страту колишнього майора армії Нідала Маліка Хасана за рекомендацією Гегсета.

Виконувач обов’язків міністра армії США Адам Телле повідомив у вівторок, що Хасана, який служив армійським психіатром, стратять на базі Форт-Гуд 3 грудня о 13:00. За словами Гегсета, Пентагон обрав для страти Хасана цю дату і час, тому що саме в цей час він здійснив напад.

Якщо Пентагон публічно стратить Хасана, США приєднаються до невеликої групи країн, серед яких Іран, Афганістан і Північна Корея, де практикують публічні страти.

«Це буде розстріл, який проведуть військовослужбовці з гвинтівками. Такого не було з часів Другої світової війни — відтоді ми цього не робили. Мені певною мірою подобається мислення, яке ми мали під час Другої світової війни: “перемагати”, розуміти, що коли ворог нападає на тебе, потрібно стояти на своєму», – сказав Гегсет в ефірі телеканалу Real America’s Voice.

Гегсет назвав масове вбивство на базі Форт-Гуд «нападом радикального ісламіста у військовій формі, який діяв усередині армійських лав». Він додав, що розстріл виконають військовослужбовці – «саме так і має бути».

Хасан, який є американським мусульманином за народженням, на військовому суді, де він сам себе захищав, визнав, що докази свідчать про те, що саме він стріляв. Він також заявив, що перейшов на бік противників США через дії Пентагону на Близькому Сході.

Трамп підтримує застосування смертної кари вже кілька десятиліть і в перший день свого другого президентського терміну підписав указ про її відновлення.

Адміністрація Джо Байдена запровадила мораторій на виконання смертних вироків, а сам Байден в останні тижні свого президентства замінив смертні вироки на інші покарання для 37 із 40 ув’язнених, які перебували в камерах смертників на федеральному рівні.

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У США страти зазвичай відбуваються в присутності групи свідків. Серед них можуть бути родичі засудженого, його адвокат, а також представники засобів масової інформації.

Американські військові мають власну правову систему, окрему від федеральної судової системи. Останнім страченим військовослужбовцем був рядовий Джон Беннетт, якого повісили у 1961 році за зґвалтування та спробу вбивства австрійської дівчинки, скоєні шістьма роками раніше.

Останню страту через розстріл у Міністерстві оборони США провели в 1945 році: тоді рядового Едді Словіка розстріляли за дезертирство.

Хасан – один із чотирьох ув’язнених, які перебувають у військовій камері смертників у Форт-Лівенворті, штат Канзас.