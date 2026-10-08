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Міністерка оборони Нідерландів: Росія більше не просто агресор, а ворог

"Це не означає, що ми перебуваємо у стані війни. Але й безтурботний мир також дуже далеко".

Міністерка оборони Нідерландів: Росія більше не просто агресор, а ворог
Ділан Єшільгоз-Зегеріус
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила, що Росія більше не просто агресор, а ворог.

По це вона сказала під час парламентських дебатів щодо бюджету Міноборони, передає Укрінформ.

"Росія більше не просто агресор. Ви вже не так часто почуєте від мене цей евфемізм", - сказала вона.

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За її словами, Росія "випробовує західне суспільство", зокрема -  через атаки, диверсії та кібератаки в Нідерландах і сусідніх країнах. Міністерка наголосила, що Нідерландам не можна бути наївними щодо російської загрози.

"Росія - наш ворог. І ні, це не означає, що ми перебуваємо у стані війни. Але й безтурботний мир також дуже далеко", - зазначила вона.

Міністерка додала, що "уроки України також знайшли відображення в  нещодавно представленій оборонній стратегії".

Вона також зазначила, що країни НАТО мають бути готовими та стійкими до потенційних загроз з боку Росії. Міністерка також виступила за подальше посилення збройних сил Нідерландів та підтримку України.

"Путіну достатньо лише сказати: "Я припиняю це і приходжу за стіл переговорів". І доки він відмовляється це робити, ми маємо допомагати Україні вистояти перед цим ворогом", - наголосила вона. 

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