СNN: Ніколасу Мадуро та його дружині можуть можуть висунути звинувачення у тортурах американців

Прокурори в Нью-Йорку можуть висунути нові звинувачення колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у зв’язку з імовірними тортурами американців, які останніми роками утримувалися під вартою венесуельського уряду, повідомили CNN кілька людей, обізнаних із розслідуванням.

За словами джерел, оголошення про нові звинувачення може відбутися вже в четвер. Вони стосуються незаконних утримань понад десятка громадян США у венесуельських в’язницях у період правління Мадуро.

За словами джерела, знайомого зі справою, слідчі також обговорювали можливість висунення звинувачень ще кільком людям через їхню ймовірну роль у тортурах американців.

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Мадуро та його дружину захопили під час американської військової операції в січні у президентському палаці в Каракасі. Вони не визнали себе винними у змові з метою здійснення наркотероризму та інших злочинах і утримуються під вартою в Нью-Йорку без права звільнення під заставу.

Очікується, що Флорес постане перед судом у четвер, де адвокат проситиме перевести її під домашній арешт до початку судового процесу. Адвокат Мадуро оскаржує законність його арешту та стверджує, що колишній президент має імунітет, оскільки ймовірні злочини були скоєні під час його перебування на посаді.

За даними прокуратури, уряд Венесуели не приєднався до вимоги про надання Мадуро імунітету.

Понад десяток американців були затримані урядом Мадуро, якого Штати та правозахисники звинувачували у використанні їх як політичних заручників.

Деякі з американців розповіли про тортури, яких, за їхніми словами, вони зазнали під час ув’язнення. Метью Гіт і Осман Хан, звільнені в межах обміну полоненими у жовтні 2022 року, стверджували, що до них застосовували водне катування, електричний струм, погрози сексуальним насильством, психоактивні препарати, а також тривале одиночне ув’язнення. Гіт, колишній військовослужбовець Корпусу морської піхоти США, під час перебування під вартою намагався скоїти самогубство.

Так звана «шістка CITGO» – група з шести американських керівників нафтової компанії, яких у 2017 році заманили до Венесуели та утримували там майже п’ять років, – також заявляє, що зазнала жорстокого поводження під час ув’язнення у Венесуелі.

У позовах проти свого роботодавця, компанії Citgo, – Томеу Вадель, Аліріо Хосе Самбрано та Хосе Луїс Самбрано заявили, що зазнали тортур під час ув’язнення.

Усі вони утримувалися у Головному управлінні військової контррозвідки Венесуели (DGCIM), яке, згідно зі звітом ООН, відповідало за свавільні затримання, жорстоке поводження та катування політичних опонентів і членів їхніх сімей. У звіті ООН зазначається, що DGCIM регулярно вдавалося до тортур, зокрема ударів електричним струмом, удушення пластиковими пакетами, водного катування, побиття, сексуального насильства, позбавлення води та їжі, утримання в болісних позах і впливу екстремальних температур.

За даними ООН, ці методи застосовувалися для «отримання інформації та зізнань, залякування й покарання затриманих».