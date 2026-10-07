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МЗС: ЄС готує найбільший пакет санкцій проти Росії

Під санкції ЄС можуть потрапити понад 1500 російських фізичних та юридичних осіб, зокрема представників ВПК РФ та депутатів Держдуми.

МЗС: ЄС готує найбільший пакет санкцій проти Росії
Георгій Тихий
Фото: РБК-Україна

Євросоюз готує найбільший пакет санкцій проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Попередню домовленість уже погодили посли країн ЄС. 

Про це розповів речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу.

За його словами, новий пакет передбачає санкції проти понад 1500 осіб та компаній. Серед них – 743 фізичні та 826 юридичних осіб.

Зокрема, під обмеження потрапив російський військово-промисловий комплекс. Також до санкційного списку пропонують включити 77 депутатів Держдуми РФ, обраних від окупованих територій України.

Окремо ЄС планує продовжити санкції проти причетних до застосування Росією хімічної зброї. Обмеження стосуватимуться 31 фізичної та шести юридичних осіб.

Тихий зазначив, що остаточно затвердити новий пакет санкцій ЄС планує наступного тижня.

  • Запроваждення санкцій проти РФ раніше анонсувала Кая Каллас. Після завершення формальної процедури в Раді ЄС та публікації відповідних актів в Офіційному журналі ЄС нові санкції передбачатимуть заморожування активів у ЄС і заборону на надання підсанкційним особам та компаніям коштів чи економічних ресурсів. Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд до ЄС або транзит через його територію.
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