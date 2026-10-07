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Посли ЄС погодили санкційний список проти Росії: до нього увійшли 743 особи і 826 компаній

Це - найбільший санкційний список ЄС, який Кая Каллас анонсувала наприкінці серпня.

Посли ЄС погодили санкційний список проти Росії: до нього увійшли 743 особи і 826 компаній
Фото: detector.media

Посли країн Європейського Союзу погодили внесення до санкційного списку 743 фізичних осіб та 826 компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Це - найбільший санкційний список ЄС, який головна дипломатка Кая Каллас анонсувала наприкінці серпня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ідеться про персональні санкції в межах режиму, запровадженого через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Початковий проєкт, підготовлений високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки, передбачав включення 744 осіб та 827 юридичних осіб. У погодженій 7 жовтня версії список скоротився на одну фізичну та одну юридичну особу. Про кого саме йдеться, поки невідомо.

У документі пояснюється, що російські компанії входять до переліку підприємств військово-промислового комплексу і на цій підставі можуть отримувати державні субсидії. Фізичних осіб включили до списку як керівників цих підприємств. 

Серед підприємств, керівники яких фігурували у проєкті, – компанії з військового кораблебудування і підводного флоту, ракетно-космічної галузі, авіаційного приладо- та моторобудування, артилерійського виробництва, військового автопрому, радіоелектроніки, навігаційних і напівпровідникових систем, а також хімічної промисловості та структур, пов’язаних із боєприпасами.

Окремий великий блок становлять підприємства, пов’язані з російським підводним флотом. Зокрема, у проєкті списку були керівник "Севмашу" Михайло Будніченко, гендиректор ЦКБ морської техніки "Рубін" Ігор Вільніт, керівник "Малахіту" Володимир Дорофєєв, а також керівники "Адміралтейських верфей", центру судноремонту "Звёздочка" та низки інших великих підприємств російського ВПК.

Також до проєкту потрапили керівники Об’єднаної ракетно-космічної корпорації та Російської корпорації ракетно-космічного приладобудування й інформаційних систем, Казанського моторобудівного виробничого об’єднання, "Мотовилихинских заводов", структур КамАЗу, а також низки радіоелектронних і хімічних підприємств.

Окремо посли ЄС погодили санкції проти 77 осіб, "обраних" до російської Держдуми РФ від окупованих територій України.

Ще одним рішенням стало продовження санкцій ЄС за поширення та застосування хімічної зброї. Під цим режимом санкції діють щодо 31 фізичної особи та шести організацій.

Після завершення формальної процедури в Раді ЄС та публікації відповідних актів в Офіційному журналі ЄС нові санкції передбачатимуть заморожування активів у ЄС і заборону на надання підсанкційним особам та компаніям коштів чи економічних ресурсів. Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд до ЄС або транзит через його територію.

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