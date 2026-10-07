Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСвіт

Парламент Косова обрав президентку

У парламенті, що налічує 120 місць, Юстина Широка Пула отримала 81 голос – на один більше, ніж було потрібно. 

Парламент Косова обрав президентку
Юстина Широка Пула
Фото: gazetaexpress.com

Парламент Косова обрав економістку Юстину Широку Пулу на посаду президента безпосередньо перед завершенням конституційного терміну, уникнувши чергових дострокових виборів.

Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що посада має переважно церемоніальний характер.

Широка Пула – президентка Академії наук і мистецтв Косова та професорка економіки, яка обіймала посаду міністерки економіки у 2008–2011 роках.

Реклама

У парламенті, що налічує 120 місць, вона отримала 81 голос – на один більше, ніж було потрібно. Голосування відбулося в перші хвилини середи. 

Якби нового президента не обрали, це призвело б до дострокових парламентських виборів у цій балканській країні, як це вже траплялося в червні.

Обрання Широки-Пули стало результатом домовленості між керівною партією “Самовизначення” (Vetëvendosje) прем'єр-міністра Альбіна Курті та опозиційною Демократичною партією Косова щодо обмеження повноважень суду в Гаазі, який розглядає справи про воєнні злочини, скоєні під час війни в Косові.

У понеділок поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів, які вимагали затвердження цих змін. Критики стверджують, що покарання, які призначає Гаазький суд, є надто суворими.

16 вересня суд засудив колишнього президента Хашима Тачі та ще трьох осіб до загального терміну ув'язнення в 81 рік за воєнні злочини, скоєні під час насильницького відокремлення цієї території від Сербії у 1998–1999 роках. Посада президента в Косові має переважно церемоніальний характер, проте вона часто ставала джерелом політичної нестабільності, оскільки для обрання президента необхідна підтримка двох третин складу парламенту, а політичним силам було важко дійти згоди щодо кандидатури.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies