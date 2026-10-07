Парламент Косова обрав президентку

У парламенті, що налічує 120 місць, Юстина Широка Пула отримала 81 голос – на один більше, ніж було потрібно.

Парламент Косова обрав економістку Юстину Широку Пулу на посаду президента безпосередньо перед завершенням конституційного терміну, уникнувши чергових дострокових виборів.

Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що посада має переважно церемоніальний характер.

Широка Пула – президентка Академії наук і мистецтв Косова та професорка економіки, яка обіймала посаду міністерки економіки у 2008–2011 роках.

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У парламенті, що налічує 120 місць, вона отримала 81 голос – на один більше, ніж було потрібно. Голосування відбулося в перші хвилини середи.

Якби нового президента не обрали, це призвело б до дострокових парламентських виборів у цій балканській країні, як це вже траплялося в червні.

Обрання Широки-Пули стало результатом домовленості між керівною партією “Самовизначення” (Vetëvendosje) прем'єр-міністра Альбіна Курті та опозиційною Демократичною партією Косова щодо обмеження повноважень суду в Гаазі, який розглядає справи про воєнні злочини, скоєні під час війни в Косові.

У понеділок поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів, які вимагали затвердження цих змін. Критики стверджують, що покарання, які призначає Гаазький суд, є надто суворими.

16 вересня суд засудив колишнього президента Хашима Тачі та ще трьох осіб до загального терміну ув'язнення в 81 рік за воєнні злочини, скоєні під час насильницького відокремлення цієї території від Сербії у 1998–1999 роках. Посада президента в Косові має переважно церемоніальний характер, проте вона часто ставала джерелом політичної нестабільності, оскільки для обрання президента необхідна підтримка двох третин складу парламенту, а політичним силам було важко дійти згоди щодо кандидатури.