Спецтрибунал засудив експрезидента Косова до 25 років за воєнні злочини

Спеціальний трибунал у справах воєнних злочинів у Косові визнав колишнього президента Косова Хашима Тачі винним у скоєнні воєнних злочинів. Тачі постав перед трибуналом у Гаазі у липні 2020 року.
Про це повідомляє Reuters.
58-річного Тачі засудили до 25 років ув'язнення за вбивства, катування та незаконне утримання під вартою, скоєні ним як високопоставленим командиром етнічної албанської Армії визволення Косова (АВК) під час збройного конфлікту, що супроводжувався насильством і призвів до відокремлення цього регіону від Сербії у 1990-х роках.
Трибунал визнав його винним у причетності до вбивства 96 політичних опонентів та осіб, яких вважали колаборантами і як співпрацювали із сербськими силами безпеки. Ці вбивства були скоєні бійцями Армії визволення Косова під час конфлікту.
Тачі відкинув усі висунуті проти нього звинувачення.
- Хашим Тачі був одним із засновників визвольної армії Косова, що діяла в період війни 1998-1999 років. З 2000 по 2016 рік він був лідером Демократичної партії Косова (ДПК), у минулому політичного крила АВК. У 2008-2014 роках Тачі обіймав посаду прем'єр-міністра республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року був обраний президентом Косова.
- Унаслідок війни в Косові загинуло понад 10 тисяч осіб, зниклими безвісти досі вважається 1641 людина. Збройний конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів.
- Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність. Белград досі вважає край частиною Сербії.
- Зазначимо, Україна не визнає незалежності Косова – попри підтримку цією державою визвольної боротьби українців проти російської агресії.