Спецтрибунал засудив експрезидента Косова до 25 років за воєнні злочини

Трибунал у Гаазі визнав Хашима Тачі винним у причетності до вбивства 96 політичних опонентів та осіб, яких вважали колаборантами і які співпрацювали із сербськими силами безпеки.

Прихильники Хашима Тачі проводять акцію на його підтримку в Приштині, 12 вересня 2026 року

Спеціальний трибунал у справах воєнних злочинів у Косові визнав колишнього президента Косова Хашима Тачі винним у скоєнні воєнних злочинів. Тачі постав перед трибуналом у Гаазі у липні 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

58-річного Тачі засудили до 25 років ув'язнення за вбивства, катування та незаконне утримання під вартою, скоєні ним як високопоставленим командиром етнічної албанської Армії визволення Косова (АВК) під час збройного конфлікту, що супроводжувався насильством і призвів до відокремлення цього регіону від Сербії у 1990-х роках.

Трибунал визнав його винним у причетності до вбивства 96 політичних опонентів та осіб, яких вважали колаборантами і як співпрацювали із сербськими силами безпеки. Ці вбивства були скоєні бійцями Армії визволення Косова під час конфлікту.

Тачі відкинув усі висунуті проти нього звинувачення.