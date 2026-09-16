Президентка Єврокомісії хоче, щоб Канада стала першим “асоційованим членом” ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче, щоб Канада стала першим “асоційованим членом” Європейського Союзу.
Про це вона заявила в середу під час своєї щорічної промови “Про становище Союзу” у Європарламенті.
“Я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити двері для Канади як першого асоційованого члена ЄС”, — сказала фон дер Ляєн, звертаючись до європейських законодавців.
Зазначимо, на засіданні у Європарламенті був присутній прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
Як пише Politico, Фон дер Ляєн під час виступу також анонсувала створення “Альянсу за майбутнє”. Це нова ініціатива на базі угоди про вільну торгівлю між ЄС і Канадою (CETA), яка має “сформувати спільний економічний простір і забезпечити добробут”.
Проте цю угоду, укладену дев'ять років тому, досі не затвердили парламенти 10 країн Євросоюзу.
Ініціатива очільниці ЄК з’явилася на тлі прагнення Брюсселя й Оттави зміцнити зв’язки, доки обидві сторони стикаються з наслідками торговельної війни зі Сполученими Штатами.
У межах угоди фон дер Ляєн пообіцяла працювати над розвитком інтелектуального виробництва, створенням технологічного альянсу та інтеграцією оборонних галузей.
Крім того, обидві сторони зроблять Арктику спільним флагманським проєктом. У регіоні працюватимуть над питаннями енергетики, критичних мінералів та акумуляторів, а також співпрацюватимуть у сферах штучного інтелекту, квантових технологій, кібербезпеки та економічної безпеки.
- У жовтні у Монреалі відбудеться саміт Канади та ЄС. Сторони також планують досягти угоди щодо цифрової торгівлі до кінця року.
- Раніше Марк Карні заявив, що Оттава прагне створити "унікальний альянс" з Європейським Союзом, але не планує вступати до блоку.
- Від моменту вступу на посаду Карні просуває стратегію, спрямовану на створення "більш незалежної та стійкої економіки" на тлі дедалі більш ворожої політики адміністрації Трампа щодо Канади.
- Трамп неодноразово говорив про перетворення Канади на "51-й штат" США, а нещодавно розпорядився перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка".