Президентка Єврокомісії хоче, щоб Канада стала першим “асоційованим членом” ЄС

Фон дер Ляєн також анонсувала ініціативу “Альянсу за майбутнє” на базі угоди про вільну торгівлю між ЄС і Канадою (CETA), яка має “сформувати спільний економічний простір і забезпечити добробут”.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче, щоб Канада стала першим “асоційованим членом” Європейського Союзу.

Про це вона заявила в середу під час своєї щорічної промови “Про становище Союзу” у Європарламенті.

“Я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити двері для Канади як першого асоційованого члена ЄС”, — сказала фон дер Ляєн, звертаючись до європейських законодавців.

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Зазначимо, на засіданні у Європарламенті був присутній прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Як пише Politico, Фон дер Ляєн під час виступу також анонсувала створення “Альянсу за майбутнє”. Це нова ініціатива на базі угоди про вільну торгівлю між ЄС і Канадою (CETA), яка має “сформувати спільний економічний простір і забезпечити добробут”.

Проте цю угоду, укладену дев'ять років тому, досі не затвердили парламенти 10 країн Євросоюзу.

Ініціатива очільниці ЄК з’явилася на тлі прагнення Брюсселя й Оттави зміцнити зв’язки, доки обидві сторони стикаються з наслідками торговельної війни зі Сполученими Штатами.

У межах угоди фон дер Ляєн пообіцяла працювати над розвитком інтелектуального виробництва, створенням технологічного альянсу та інтеграцією оборонних галузей.

Крім того, обидві сторони зроблять Арктику спільним флагманським проєктом. У регіоні працюватимуть над питаннями енергетики, критичних мінералів та акумуляторів, а також співпрацюватимуть у сферах штучного інтелекту, квантових технологій, кібербезпеки та економічної безпеки.

У жовтні у Монреалі відбудеться саміт Канади та ЄС. Сторони також планують досягти угоди щодо цифрової торгівлі до кінця року.

Раніше Марк Карні заявив, що Оттава прагне створити "унікальний альянс" з Європейським Союзом, але не планує вступати до блоку.