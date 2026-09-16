Євросоюз готує "дорожні карти" для найбільш просунутих країн-кандидатів

Європейський Союз незабаром запропонує "дорожні карти" для країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Радіо Свобода".

Вона не деталізувала, що саме передбачатимуть ці "дорожні карти", але наголосила, що процес вступу до ЄС лишається незмінним.

"Достатньо поглянути за межі наших кордонів, щоб зрозуміти, наскільки живою залишається європейська ідея. Достатньо подивитися на Україну та Молдову, на Західні Балкани… Цей процес і надалі ґрунтуватиметься на заслугах. І, шановні депутати, я повторю: дотримання наших цінностей не підлягає обговоренню", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що її "приголомшили кадри поховання Ратко Младича в Белграді минулого тижня".

"Глорифікації воєнних злочинців просто немає місця в Європейському Союзі. Усі жертви воєн у колишній Югославії заслуговують на те, щоб про них пам’ятали, а всі їхні родини заслуговують на наше співчуття. Адже саме це ми захищаємо як Союз: правду, справедливість і повагу до наших цінностей", – наголосила фон дер Ляєн.