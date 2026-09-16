«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаСвіт

Євросоюз готує "дорожні карти" для найбільш просунутих країн-кандидатів

Сам процес вступу до ЄС лишається незмінним.

Євросоюз готує "дорожні карти" для найбільш просунутих країн-кандидатів
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз незабаром запропонує "дорожні карти" для країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу. 

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Радіо Свобода".

Вона не деталізувала, що саме передбачатимуть ці "дорожні карти", але наголосила, що процес вступу до ЄС лишається незмінним.

"Достатньо поглянути за межі наших кордонів, щоб зрозуміти, наскільки живою залишається європейська ідея. Достатньо подивитися на Україну та Молдову, на Західні Балкани… Цей процес і надалі ґрунтуватиметься на заслугах. І, шановні депутати, я повторю: дотримання наших цінностей не підлягає обговоренню", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що її "приголомшили кадри поховання Ратко Младича в Белграді минулого тижня".

"Глорифікації воєнних злочинців просто немає місця в Європейському Союзі. Усі жертви воєн у колишній Югославії заслуговують на те, щоб про них пам’ятали, а всі їхні родини заслуговують на наше співчуття. Адже саме це ми захищаємо як Союз: правду, справедливість і повагу до наших цінностей", – наголосила фон дер Ляєн.

  • Чорногорія може остаточно завершити переговори про вступ під час ірландського головування, що відкриє їй шлях до того, щоб стати 28-м членом ЄС уже у 2028 році. 
  • Європейська рада у грудні 2023 року вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до ЄС. Статус кандидата на вступ до Європейського союзу країни отримали у червні 2022 року.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies