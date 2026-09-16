Фон дер Ляєн ініціюватиме створення Європейської ради безпеки у відповідь на дії Путіна та Трампа

“Ми вже давно обговорюємо формат за участю лідерів, зосереджений на безпеці нашого континенту, разом із такими партнерами, як Україна, Велика Британія, Норвегія, Канада та інші".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонує створити новий безпековий форум для лідерів ЄС та країн-однодумців у відповідь на посилення російських атак і послаблення трансатлантичних відносин.

Про це вона заявила у промові "Про стан Євросоюзу" сьогодні у Європарламенті, пише Politico.

“Ми вже давно обговорюємо формат за участю лідерів, зосереджений на безпеці нашого континенту, разом із такими партнерами, як Україна, Велика Британія, Норвегія, Канада та інші,” – зазначила вона.

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“Зараз це набуває особливої актуальності з огляду на характер і масштаби наявних ризиків – саме тому ми представимо наші ідеї щодо втілення в життя ідеї Європейської ради безпеки. Необхідність діяти негайно є очевидною”, – сказала вона.

Фон дер Ляєн заявила, що ця пропозиція підкреслює зростання занепокоєння тим, що Європа не здатна впоратися з дедалі частішими випадками порушення повітряного простору, кібератаками та спробами диверсій на тлі напруженості, пов’язаної з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, – тоді як НАТО не наважується на рішучіші дії через побоювання спровокувати війну з Росією.

НАТО також опинилося втягнутим у суперечки з президентом США Дональдом Трампом, який раніше цього року погрожував анексувати Гренландію і зараз переглядає чисельність та розміщення американських військ у Європі, що посилює сумніви щодо відданості Вашингтона трансатлантичному альянсу.

“Це Європа, де країни підтримують одна одну, як тоді, коли ми стали на захист Гренландії, коли їй загрожувала небезпека”, – сказала очільниця Єврокомісії.