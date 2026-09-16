Фон дер Ляєн ініціюватиме створення Європейської ради безпеки у відповідь на дії Путіна та Трампа

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонує створити новий безпековий форум для лідерів ЄС та країн-однодумців у відповідь на посилення російських атак і послаблення трансатлантичних відносин.
Про це вона заявила у промові "Про стан Євросоюзу" сьогодні у Європарламенті, пише Politico.
“Ми вже давно обговорюємо формат за участю лідерів, зосереджений на безпеці нашого континенту, разом із такими партнерами, як Україна, Велика Британія, Норвегія, Канада та інші,” – зазначила вона.
“Зараз це набуває особливої актуальності з огляду на характер і масштаби наявних ризиків – саме тому ми представимо наші ідеї щодо втілення в життя ідеї Європейської ради безпеки. Необхідність діяти негайно є очевидною”, – сказала вона.
Фон дер Ляєн заявила, що ця пропозиція підкреслює зростання занепокоєння тим, що Європа не здатна впоратися з дедалі частішими випадками порушення повітряного простору, кібератаками та спробами диверсій на тлі напруженості, пов’язаної з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, – тоді як НАТО не наважується на рішучіші дії через побоювання спровокувати війну з Росією.
НАТО також опинилося втягнутим у суперечки з президентом США Дональдом Трампом, який раніше цього року погрожував анексувати Гренландію і зараз переглядає чисельність та розміщення американських військ у Європі, що посилює сумніви щодо відданості Вашингтона трансатлантичному альянсу.
“Це Європа, де країни підтримують одна одну, як тоді, коли ми стали на захист Гренландії, коли їй загрожувала небезпека”, – сказала очільниця Єврокомісії.
- Ідея створення Європейської ради безпеки вперше з’явилася ще у 1980-х роках. З того часу висувалися та відхилялися різні її варіанти. Питання виникало у на порядку денному після розколу в ЄС через війну в Іраку 2003 року.
- У 2017 році ініціатива отримала новий імпульс завдяки зусиллям тодішнього голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та президента Франції Еммануеля Макрона, однак реалізувати її не вдалося через небажання Великої Британії підтримати цей крок.