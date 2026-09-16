Родріго Дутерте, якому висунуто звинувачення у злочинах проти людяності, пропустив низку слухань через нібито проблеми зі здоров'ям.

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте вперше за понад рік має особисто з'явитися в Міжнародному кримінальному суді в Нідерландах.

Про це повідомляє Associated Press.

Головуюча суддя зобов'язала 81-річного політика бути присутнім на попередньому засіданні.

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Дутерте, якому висунуто звинувачення у злочинах проти людяності, пропустив низку слухань після свого арешту у березні минулого року. Він мав постати перед судом у Гаазі торік у вересні.

Причиною відсутності називали стан здоров’я, однак у січні судді постановили, що він достатньо здоровий для участі в судовому процесі.

Звинувачення проти Дутерте пов’язані з його ймовірною причетністю до вбивств у межах так званої “війни з наркотиками”. Він її вів, обіймаючи посади спочатку мера міста на півдні Філіппін, а згодом – президента країни. Сам він відкидає висунуті проти нього звинувачення.

На слуханні в середу обговорюватимуть питання розкриття доказів і графік судового розгляду, який розпочнеться в листопаді.

У чому обвинувачуть Родріго Дутерте

Міжнародний кримінальний суд розслідує масові вбивства під час спецоперацій, які проводилися під керівництвом Дутерте з 2018 року.

Оцінки кількості загиблих за час його президентства різняться: від понад 6 тисяч (дані національної поліції) до 30 тисяч (інформація правозахисних організацій).

За словами прокурорів, поліція та урядові “групи ліквідації” здійснили десятки вбивств за наказом Дутерте, через обіцянку грошей або через прагненням уникнути розправи.