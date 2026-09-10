Пʼятеро людей загинули та 87 зникли безвісти через пожежу що спалахнула вночі на пасажирському поромі біля західного узбережжя Філіппін у четвер.

Як пише АР, врятовано 43 людини.

Пором MV June Aster вирушив зі столиці Маніли та перебував неподалік пункту призначення – міста Корон у провінції Палаван, коли близько 18:45 у середу на ньому спалахнула пожежа.

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Пошуково-рятувальним роботам заважали погана погода та високі хвилі. Пором перебував приблизно за 4 морські милі (7,4 кілометра) від села Турда поблизу Корон, коли подав сигнал лиха. Однак сильна течія віднесла судно на відстань 7,68 морської милі (14,2 кілометра) від Турди.

Причина пожежі поки що невідома. Один із врятованих пасажирів заявив, що займання могло початися у вантажному відсіку.

На борту перебували 134 людини: 117 пасажирів і 17 членів екіпажу. Інформації про те, чи були серед них іноземці, наразі немає.

До пошуково-рятувальної операції долучилися корабель берегової охорони та швидкісні рятувальні катери, військове судно, інші державні човни, приватні волонтери та рибалки.

Пороми є поширеним видом транспорту на Філіппінах, що складаються з великої кількості островів. Морські аварії тут трапляються нерідко через шторми, неналежний технічний стан суден, переповненість та недостатній контроль за дотриманням правил безпеки, особливо у віддалених провінціях.

У 1987 році пором Dona Paz затонув після зіткнення з нафтовим танкером у центральній частині Філіппін. Тоді загинули понад 4300 людей – це найбільша за кількістю жертв морська катастрофа в мирний час.