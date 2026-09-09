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Генштаб: Сили оборони уразили катер "Мангуст", засоби розвідки та склади окупантів

Ступінь завданих об’єктам збитків наразі уточнюється.

Генштаб: Сили оборони уразили катер "Мангуст", засоби розвідки та склади окупантів
Уражено катер "Мангуст"
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 9 вересня та 8 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – місце запуску ударних безпілотників, швидкісний патрульний катер "Мангуст", засоби розвідки та склади боєприпасів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, в районі Донецька українські військові поцілили по об’єкту, де російські війська зберігали, готували та запускали ударні БпЛА.

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У Козачій бухті Севастополя на тимчасово окупованій території Криму уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст". Наразі встановлюється ступінь його пошкоджень.

Ще дві цілі Сил оборони – також на території тимчасово окупованого Криму. В Оленівці було уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітино – антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

Крім того, українські військові завдали ударів по складах противника. У Докучаєвську на Донеччині дісталось складу безпілотників, у Фащівці Луганської області – складу боєприпасів підрозділу "Рубікон". 

Ще один склад боєприпасів російських військ уразили в Селидовому на Донеччині. У Генштабі зазначили, що ступінь завданих об’єктам збитків наразі уточнюється.

  •  "Мангуст" – російський патрульний катер, призначений для патрулювання та охорони морських районів, а також боротьби з маломірними цілями. Його довжина становить близько 20 метрів, максимальна швидкість – до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж – до шести осіб.
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