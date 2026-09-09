Українців попереджають про фейкові електронні листи нібито від Податкової служби

"«У вас податковий борг». Не поспішайте відкривати лист з такою темою — це може бути шахрайство".

Міністерство юстиції попереджає українців про нову шахрайську схему із фейковими листами від імені Податкової служби.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"«У вас податковий борг». Не поспішайте відкривати лист з такою темою — це може бути шахрайство", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисники розсилають електронні листи, які видають за офіційні повідомлення від податкової служби. У них повідомляють про нібито заборгованість і закликають терміново перейти за посиланням, щоб перевірити інформацію або сплатити борг.

Для більшої правдоподібності шахраї використовують логотипи та оформлення, схожі на офіційні. Посилання в таких листах можуть вести на фішингові сайти або шкідливі ресурси. Перехід за ними може призвести до викрадення персональних даних, втрати доступу до акаунтів, а також до зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

У Мін'юсті наголосили, що органи державної влади не надсилають вимог про сплату боргу тощо через сторонні посилання в електронній пошті.

Для того, щоб убезпечити себе від шахрайських дій, рекомендують:

перевіряти адресу відправника

не переходити за підозрілими посиланнями

не завантажувати вкладення з таких повідомлень

перевіряти інформацію про можливу заборгованість лише через офіційні ресурси державних установ.

Якщо ж людина вже стала жертвою шахрайства, слід повідомити про це Кіберполіцію через форму на сайті.

Лист із підозрілим вмістом також можна надіслати на перевірку Національній команді реагування на кіберінциденти CERT-UA: [email protected].