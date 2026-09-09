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Українців попереджають про фейкові електронні листи нібито від Податкової служби

"«У вас податковий борг». Не поспішайте відкривати лист з такою темою — це може бути шахрайство". 

Українців попереджають про фейкові електронні листи нібито від Податкової служби
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Міністерство юстиції попереджає українців про нову шахрайську схему із фейковими листами від імені Податкової служби. 

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту. 

"«У вас податковий борг». Не поспішайте відкривати лист з такою темою — це може бути шахрайство", - йдеться в повідомленні. 

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Зловмисники розсилають електронні листи, які видають за офіційні повідомлення від податкової служби. У них повідомляють про нібито заборгованість і закликають терміново перейти за посиланням, щоб перевірити інформацію або сплатити борг.

Для більшої правдоподібності шахраї використовують логотипи та оформлення, схожі на офіційні. Посилання в таких листах можуть вести на фішингові сайти або шкідливі ресурси. Перехід за ними може призвести до викрадення персональних даних, втрати доступу до акаунтів, а також до зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

У Мін'юсті наголосили, що органи державної влади не надсилають вимог про сплату боргу тощо через сторонні посилання в електронній пошті.

Для того, щоб убезпечити себе від шахрайських дій, рекомендують:

  •  перевіряти адресу відправника
  •  не переходити за підозрілими посиланнями
  •  не завантажувати вкладення з таких повідомлень
  •  перевіряти інформацію про можливу заборгованість лише через офіційні ресурси державних установ.

Якщо ж людина вже стала жертвою шахрайства, слід повідомити про це Кіберполіцію через форму на сайті.

Лист із підозрілим вмістом також можна надіслати на перевірку Національній команді реагування на кіберінциденти CERT-UA: [email protected]

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