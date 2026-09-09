Міносвіти пропонує провести для школярів старших класів тематичний урок про "Справу Ґонґадзе"

Міністерство освіти і науки разом із Премією імені Георгія Ґонґадзе та ГО "Вчися" запрошують учителів провести для учнів 9-11-х класів тематичний урок "Справа Ґонґадзе: коли один голос голосніший за систему".

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Долучитися до ініціативи можна під час Тижня пам'яті Георгія Ґонґадзе, що триватиме з 14 до 20 вересня, або протягом наступних тижнів. Завантажити матеріали уроку можна за посиланням.

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"Під час уроку учнівство зможе: дізнатися, ким був Георгій Ґонґадзе та як його діяльність вплинула на розвиток громадянського суспільства в Україні; дослідити, чому створення "Української правди" стало важливою подією для українського медіапростору; дізнатися про "касетний скандал" та його вплив на суспільно-політичні процеси; осмислити роль свободи слова та незалежних медіа в демократичному суспільстві; обговорити значення активної громадянської позиції та особистої відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Формат уроку передбачає самостійну роботу учнів та учениць із першоджерелами – статтями, стенограмами та записами.

16 вересня минає 26 років від дня зникнення Ґонґадзе.

Справа Гонгадзе

Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, пізніше в лісі в Київській області знайшли його обезголовлений труп. Убивцю Олексія Пукача через 12 років засудили до довічного ув'язнення.

Встановлено, що Пукач розправився з журналістом за вказівкою ексміністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим 4 березня 2005 року у власному будинку під Києвом з двома вогнепальними пораненнями в голову, а також - інших посадових осіб.

На суді Пукач частково визнав свою провину і той факт, що діяв за наказом ексголови МВС. Але заявив, що не збирався вбивати журналіста - його смерть нібито була випадковою.

Премія імені Георгія Гонгадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Заснована у 2019 році Українським ПЕН у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням "Українська правда". Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023). У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.