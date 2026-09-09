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Міносвіти пропонує провести для школярів старших класів тематичний урок про "Справу Ґонґадзе"

16 вересня минає 26 років від дня зникнення журналіста. 

Міносвіти пропонує провести для школярів старших класів тематичний урок про "Справу Ґонґадзе"
Георгій Ґонґадзе
Фото: istpravda.com.ua

Міністерство освіти і науки разом із Премією імені Георгія Ґонґадзе  та ГО "Вчися" запрошують учителів провести для учнів 9-11-х класів тематичний урок "Справа Ґонґадзе: коли один голос голосніший за систему".

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Долучитися до ініціативи можна під час Тижня пам'яті Георгія Ґонґадзе, що триватиме з 14 до 20 вересня, або протягом наступних тижнів. Завантажити матеріали уроку можна за посиланням

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"Під час уроку учнівство зможе: дізнатися, ким був Георгій Ґонґадзе та як його діяльність вплинула на розвиток громадянського суспільства в Україні; дослідити, чому створення "Української правди" стало важливою подією для українського медіапростору; дізнатися про "касетний скандал" та його вплив на суспільно-політичні процеси; осмислити роль свободи слова та незалежних медіа в демократичному суспільстві; обговорити значення активної громадянської позиції та особистої відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Формат уроку передбачає самостійну роботу учнів та учениць із першоджерелами – статтями, стенограмами та записами.

16 вересня минає 26 років від дня зникнення Ґонґадзе. 

Справа Гонгадзе

  • Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, пізніше в лісі в Київській області знайшли його обезголовлений труп. Убивцю Олексія Пукача через 12 років засудили до довічного ув'язнення.
  • Встановлено, що Пукач розправився з журналістом за вказівкою ексміністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим 4 березня 2005 року у власному будинку під Києвом з двома вогнепальними пораненнями в голову, а також - інших посадових осіб.
  • На суді Пукач частково визнав свою провину і той факт, що діяв за наказом ексголови МВС. Але заявив, що не збирався вбивати журналіста - його смерть нібито була випадковою.

Премія імені Георгія Гонгадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Заснована у 2019 році Українським ПЕН у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням "Українська правда". Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023). У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.

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