Під час так званого “обшуку” вони представилися працівниками СБУ. Серед підозрюваних є майор, який обіймав керівну посаду.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо працівників одного з районних ТЦК Харкова, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні двох цивільних чоловіків.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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За даними слідства, фігуранти під приводом проведення заходів з оповіщення та призову громадян увірвалися до приватного домоволодіння. Під час так званого “обшуку” вони представилися працівниками СБУ та почали вимагати від чоловіків зізнатися у нібито причетності до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Коли один із потерпілих спробував чинити опір, по ньому відкрили вогонь з бойового пістолета, внаслідок чого чоловік отримав вогнепальне поранення.

Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де тривалий час незаконно утримували, били, погрожували застосуванням зброї та вимагали надати потрібну їм інформацію. Крім того, одного з чоловіків змушували підписувати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Зрештою одного з потерпілих відпустили, а іншому вдалося самостійно втекти.

У ході розслідування ДБР встановило, що до злочину причетні шестеро військовослужбовців. Серед обвинувачених – майор, який обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК та організував злочинну діяльність. До своїх дій він також залучив військовослужбовців підрозділу охорони ТЦК, а також військових інших підрозділів, які займалися рекрутингом кандидатів до військових частин.

Крім того встановлено, що зброя з якої стріляли по потерпілому була трофейною.

Як встановило слідство, до злочину причетні шестеро військовослужбовців

Викриті військовослужбовці обвинувачуються у:

носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);

хуліганстві – грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень, вчинене групою осіб (ч. 4 ст. 296 КК України);

незаконному проникненні до житла особи із застосуванням насильства, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч.2 ст.162 КК України);

викраденні людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України);

закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 КК України);

катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі основний фігурант та ще один військовослужбовець за рішенням суду продовжують перебувати під вартою, двоє перебувають під нічним домашнім арештом, іншим двом було обрано запобіжний захід у вигляді застави.