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Директор НАБУ: кожна вкрадена гривня зараз – це зниження обороноздатності країни

Кримінальний кодекс передбачає посилену відповідальність за окремі злочини, вчинені під час воєнного стану. 

Директор НАБУ: кожна вкрадена гривня зараз – це зниження обороноздатності країни
Семен Кривонос
Фото: скріншот відео

Україна повинна ухвалити законопроєкти для посилення боротьби з корупцією. Це прямо впливає на ефективність Національного антикорбюро, САП і ВАКС.

Це, зокрема, закони про створення незалежної експертної установи для НАБУ і посилення процесуальної спроможності питань САП. Ці документи прописані в десятипунктному плані пріоритетних реформ і Ukraine Facility, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на організованій LB і EFI Group дискусії.

«Багато законопроєктів уже зареєстровано з ініціативи різних народних депутатів. Уряд готував – ще попередній склад, новий, мабуть, готує – ми ще не комунікували на цю тему з ними», – сказав він.

Семен Кривонос наголосив, що кожна вкрадена гривня – це зниження обороноздатності країни.

«Немає якихось червоних ліній, які ми, розслідуючи наші злочини умовні, мусимо перетинати чи не перетинати. Червона лінія єдина – це закон. Якщо ми не порушуємо закон, якщо закон зобов'язує нас розслідувати корупційний злочин – ми мусимо це робити. Немає ніяких поблажок, пом'якшувальних обставин», – сказав директор НАБУ. 

Законодавець сам визначив, що розкрадання під час воєнного стану є тяжчим злочином, додав він. Окремі статті кримінального кодексу визначають, що злочини, вчинені під час воєнного стану, матимуть посилену відповідальність. 

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