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СБУ затримала у Кропивницькому коригувальника, який наводив російські удару по центру України

Коригуванням російських обстрілів займався завербований ворогом місцевий безробітний.

СБУ затримала у Кропивницькому коригувальника, який наводив російські удару по центру України

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Кропивницькому агента ФСБ, який наводив ракетно-дронові атаки рашистів по пально-енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Під час затримання у фігуранта вилучено два мисливські ножі, які він носив із собою, щоб у разі викриття чинити опір правоохоронцям. 

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Також у зловмисника виявлено смартфон, на камеру якого він фіксував зовнішній периметр місцевого інфраструктурного об'єкта, по якому Росія готувала комбінований удар в режимі реального часу.

Як з’ясувало розслідування, коригуванням російських обстрілів займався завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору ФСБ він потрапив через Телеграм-канали з пошуку “швидких” заробітків.

За інструкцією росіян агент об’їжджав на таксі або велосипеді обласний центр та прилеглі райони, щоб відзняти на камеру телефону потенційні “цілі” та прозвітувати куратору з РФ. Найбільше ворога цікавили координати інфраструктурних та логістичних об’єктів.

Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його співпраці з ФСБ і затримали “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта запланованої атаки рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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