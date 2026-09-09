Росія вдарила дронами по пункту пропуску з Молдовою «Старокозаче». Є жертви і поранені

Пропуск людей через нього призупинили.

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Росія вночі 8 вересня вдарила ударними дронами по міжнародному пункту пропуску «Старокозаче» на кордоні України і Молдови. Пункт тимчасово призупинив роботу.

Є постраждалі і загиблі серед цивільних, які перебували біля пункту пропуску. Про це повідомили в ДПСУ.

Фото: ДСНС Telegram Наслідки удару

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«Наразі оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє поранені.

«Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа», – йдеться у повідомлені.

Рятувальники евакуювали з місця ворожого удару 16 людей. Їх автобусом доправили до безпечного місця для тимчасового розміщення.

«Старокозаче» – це міжнародний пункт пропуску в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Розташований за 600 метрів від кордону.