Окупанти обстріляли дронами Запорізький район, є постраждалі

Також росіяни вдарили FPV-дроном по селищу Кушугум. Там пошкоджено приватний будинок, спалахнула пожежа. Поранений чоловік.

Окупанти атакували село Біленьке. Там через атаку поранене подружжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Ввечері, 8 вересня, російські війська обстріли безпілотниками два населені пункти в Запорізькому районі. Троє людей постраждали.

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