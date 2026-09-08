Окупанти обстріляли дронами Запорізький район, є постраждалі

Ввечері, 8 вересня, російські війська обстріли безпілотниками два населені пункти в Запорізькому районі. Троє людей постраждали.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти атакували село Біленьке. Там через атаку поранене подружжя.
Також росіяни вдарили FPV-дроном по селищу Кушугум. Там пошкоджено приватний будинок, спалахнула пожежа. Поранений чоловік.
Постраждалим надали медичну допомогу.
- Через удар ворожого безпілотника по одному з районів Запоріжжя, осколкові поранення дістали двоє людей.