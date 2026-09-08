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Окупанти обстріляли дронами Запорізький район, є постраждалі

Пошкоджено приватний будинок.

Окупанти обстріляли дронами Запорізький район, є постраждалі

Ввечері, 8 вересня, російські війська обстріли безпілотниками два населені пункти в Запорізькому районі. Троє людей постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти атакували село Біленьке. Там через атаку поранене подружжя.

Також росіяни вдарили FPV-дроном по селищу Кушугум. Там пошкоджено приватний будинок, спалахнула пожежа. Поранений чоловік.

Постраждалим надали медичну допомогу.

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