Одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила генерацію через російську атаку

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8 вересня російські війська вчергове обстріляли одну з теплових електростанцій ДТЕК Енерго. Через серйозні пошкодження ТЕС повністю припинила генерацію.

Про це повідомили в ДТЕК Енерго.

Обійшлося без постраждалих. Проте, внаслідок кількох хвиль ворожих атак обладнання теплоелектростанції суттєво пошкоджено.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. ДТЕК Енерго синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго» для підтримки надійнішої роботи української енергосистеми", - заявили в ДТЕК.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни понад 230 разів атакували теплоелектростанції ДТЕК Енерго.

В ДТЕК зазначили, що попри постійні ворожі атаки, продовжують відновлювати енергосистему та готуватись до опалювального сезону.