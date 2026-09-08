У Миколаєві та Херсоні стався блекаут (оновлено)

В містах повністю відсутнє електропостачання, не курсують трамваї.

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В Миколаєві та Херсоні стався блекаут. В містах повністю відсутнє електропостачання та працюють Пункти незламності.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

В Миколаєві через відсутність світла не курсують трамваї. Відповідні служби вже з’ясовують причину.

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"На лінії працюють тролейбуси з автономним ходом в 20 км", - зазначив Сєнкевич.

На території Херсонської громади також поки встановлюють причини знеструмлення.

В МВА нагадують про роботу Пунктів незламності. Там можна зарядити мобільні пристрої, скористатися зв’язком та отримати інші базові послуги.

Оновлено. Станом на 21:30, електропостачання в населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини відновлено.

В "Укренерго" зазначили, що під час повітряної тривоги було атаковано енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлень.