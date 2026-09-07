Російські війська вдарили по Херсону з артилерії

Ввечері 7 вересня російські війська обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Є постраждалий.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Внаслідок ворожої атаки постраждав 51-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, перелом гомілки та уламкові поранення ноги.
Його госпіталізували.
- Упродовж 7 вересня російські війська атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ять цивільних отримали поранення.
- Серед іншого, Росія поцілила у церкву, ринок та зупинку громадського транспорту на Херсонщині.