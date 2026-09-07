Російські війська вдарили по Херсону з артилерії

Внаслідок ворожої атаки постраждав 51-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, перелом гомілки та уламкові поранення ноги.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Ввечері 7 вересня російські війська обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Є постраждалий.

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