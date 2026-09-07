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Російські війська вдарили по Херсону з артилерії

Внаслідок атаки поранений чоловік.

Російські війська вдарили по Херсону з артилерії
Фото: Марина Савченко

Ввечері 7 вересня російські війська обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Є постраждалий.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Внаслідок ворожої атаки постраждав 51-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, перелом гомілки та уламкові поранення ноги. 

Його госпіталізували.

  • Упродовж 7 вересня російські війська атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ять цивільних отримали поранення. 
  • Серед іншого, Росія поцілила у церкву, ринок та зупинку громадського транспорту на Херсонщині.
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