​На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено пошкоджені склад і підприємство

Сьогодні Росія знову атакувала Київщину ударними безпілотниками. В результаті є пошкодження.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.
У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство.
"На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям", - йдеться в повідомленні.
Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.