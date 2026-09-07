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​На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено пошкоджені склад і підприємство

Також постраждав приватний будинок і автомобіль.

​На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено пошкоджені склад і підприємство
Ілюстративне фото
Фото: oporaua.org

Сьогодні Росія знову атакувала Київщину ударними безпілотниками. В результаті є пошкодження. 

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. 

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство.

"На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям", - йдеться в повідомленні.

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

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