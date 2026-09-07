Російські війська атакували Дніпропетровщину дронами та з артилерії

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Упродовж дня, 7 вересня, ворог майже 30 разів атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Понівечені інфраструктура, автошкола, приватна оселя.

На Криворіжжі били по Зеленодольській громаді. Пошкоджена заправка.

У Павлоградському районі цілили по Юріївській громаді. Понівечена інфраструктура. Сталася пожежа.

Зайнялося й в Миколаївській громаді, що на Синельниківщині.