Під час виїзду російський дрон атакував екіпаж.

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Поліцейські разом із капеланами евакуювали трьох літніх жителів Новомиколаївської громади Запорізької області. Під час виїзду російський дрон кілька разів намагався атакувати екіпаж.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Подружжя старшого віку і чоловік зважилися на виїзд, тому евакуаційний екіпаж негайно спланував рейс, аби швидше забрати людей з небезпеки. Села Новомиколаївської громади вражають масштабами руйнувань. Люди налякані", – зазначають у Нацполі.

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Із села Мар’янівка евакуювали 71-річного Миколу. Чоловікові було особливо важко залишати велике господарство та врожай, однак він погодився виїхати заради безпеки.

На іншій адресі поліцейські забрали 81-річного Анатолія та його 80-річну дружину.

Фото: Нацполіція

Під час евакуації літнього подружжя російський безпілотник кілька разів заходив на удар по екіпажу.

Фото: Нацполіція

Поліцейським довелося відкривати вогонь зі стрілецької зброї. У результаті дрон вдалося збити.

Попри небезпеку, евакуаційний екіпаж безпечно доставив усіх трьох людей до Запорізького транзитного центру. Там евакуйованим нададуть необхідну допомогу.