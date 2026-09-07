АОЗ про тендер на дрони: Якість оптоволокна перевіряється через кодифікацію

В Агенції відповіли на публічну заяву Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) щодо ризику закупити неякісні засоби для фронту

В Агенції оборонних закупівель ДОТ уточнили, що при закупівлі оптоволоконних дронів якість самого оптоволокна має бути підтверджена сертифікатом на кожну партію.

Як зазначено, згідно з постановою Кабміну №1275 виробник надає сертифікат якості на кожну партію, а засоби переможців на момент відвантаження або авансування мають бути кодифіковані.

Кодифікація передбачає практичні випробування на полігоні за участю військовослужбовців, де перевіряють відповідність виробу технічним умовам, додали в АОЗ.

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Таке уточнення в Агенції надали у відповідь на нещодавню заяву Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI). В асоціації вважають, що оголошена АОЗ процедура закупівлі FPV-дронів на оптоволокні містить критичні ризики через відсутність контролю якості та неповні технічні вимоги.

В асоціації наголошують: ефективність таких дронів залежить від цілісності оптичного кабелю, а розрив зв'язку означає втрачену ціль і ризик для екіпажу.

«Вже зараз у військах відсоток розривів низькоякісних котушок у деяких моделей перевищує 50%», – йдеться в заяві.

При цьому, як вважають в асоціації, у технічних вимогах не вказані ні параметри оптоволокна: товщина кабелю, розривне навантаження, коефіцієнт затухання сигналу, ні базові льотні характеристики.

Окремо в асоціації розповіли, що на онлайн-нараді з учасниками ринку Агенції оборонних закупівель на запитання, які характеристики перевірятимуть під час приймання товару, відповіла «ніяк».

Натомість у команді Міноборони, що розробляє ТТХ, пояснили: параметри оптоволокна навмисно не деталізували, щоб не прив'язувати вимоги до конкретних виробників компонентів. Натомість у вимогах вказані максимальна швидкість і дальність польоту, виконати які оптоволокном неналежної якості неможливо, а параметри затухання сигналу виробник має вказувати на корпусі котушки.

Це вже не перша суперечка довкола саме цього тендеру. У попередній один із виробників скаржився на закупівельника щодо прописаних тактико-технічних характеристик та самої процедури закупівлі. Детальніше читайте у нашому розборі Скандал навколо тендера на оптоволоконні дрони. Закупівлю таки проведуть, а в Міноборони пояснили, чому вибрали таку процедуру