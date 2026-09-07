Пошкоджено три багатоповерхівки у центрі міста.

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Сьогодні на світанку росіяни масовано вдарили по Краматорську. Дві людини загинули, четверо поранені.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

З 05:34 до 05:52 ворог здійснив чотири удари із застосуванням авіабомб ФАБ-250.

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Росіяни двічі влучили багатоквартирні житлові будинки в центральній частині Краматорська. Окупанти також поцілили у мостову споруду в селищі Ясногірка.

Поблизу багатоквартирного будинку в центрі міста зафіксовано падіння боєприпасу, який не здетонував.

Наразі відомо про пошкодження трьох багатоквартирних житлових будинків у центральній частині міста.

Унаслідок удару загинули чоловіки1959 та 1980 років народження. Також четверо мешканців зазнали поранень.

“Це черговий свідомий удар російських військ по цивільній інфраструктурі та житловій забудові міста. Вкотре росіяни демонструють, що їх зброя спрямована на звичайних людей, їхні домівки та міську інфраструктуру”, – зазначили у міській раді.

За добу минулу добу Росія поранила сімох мешканців Донеччині. У Слов'янську поранені четверо людей, двоє поранених є у Краматорську та одна людина постраждала у Маяках.