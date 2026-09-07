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Росіяни вдарили по будинках у Краматорську, дві людини загинули

Пошкоджено три багатоповерхівки у центрі міста.

Росіяни вдарили по будинках у Краматорську, дві людини загинули
Наслідки обстрілу росіянами Краматорська
Фото: Краматорська міська рада

Сьогодні на світанку росіяни масовано вдарили по Краматорську. Дві людини загинули, четверо поранені.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

З 05:34 до 05:52 ворог здійснив чотири удари із застосуванням авіабомб ФАБ-250.

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Росіяни двічі влучили багатоквартирні житлові будинки в центральній частині Краматорська. Окупанти також поцілили у мостову споруду в селищі Ясногірка. 

Поблизу багатоквартирного будинку в центрі міста зафіксовано падіння боєприпасу, який не здетонував.

Наразі відомо про пошкодження трьох багатоквартирних житлових будинків у центральній частині міста.

Унаслідок удару загинули чоловіки1959 та 1980 років народження. Також четверо мешканців зазнали поранень.

“Це черговий свідомий удар російських військ по цивільній інфраструктурі та житловій забудові міста. Вкотре росіяни демонструють, що їх зброя спрямована на звичайних людей, їхні домівки та міську інфраструктуру”, – зазначили у міській раді.

Наслідки обстрілу росіянами Краматорська
Фото: Краматорська міська рада
Наслідки обстрілу росіянами Краматорська

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