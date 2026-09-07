Білецький: "Святогірськ знаходиться під контролем Третього армійського корпусу"

Бригадний генерал Андрій Білецький спростував інформацію про захоплення Святогірська на Донеччині.
Він записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська, на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври.
«Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона», зазначив він.
За його словами, у Святогірську «гуляти можна без всіляких проблем», хоча і в бронежилеті.
- Раніше російський диктатор Владімір Путін заявив, що начебто росіяни зайшли в 14 населених пунктів, зокрема в Святогірськ.
- У Донецькій ОВА теж спростували цю інформацію.