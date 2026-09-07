Білецький: "Святогірськ знаходиться під контролем Третього армійського корпусу"

Він записав відеозвернення на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври.

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Бригадний генерал Андрій Білецький спростував інформацію про захоплення Святогірська на Донеччині.

Він записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська, на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври.

«Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона», зазначив він.

За його словами, у Святогірську «гуляти можна без всіляких проблем», хоча і в бронежилеті.