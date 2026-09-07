Вночі Росія атакувала 92 дронами. ППО знешкодила 71 ціль

Зафіксовано влучання на 12 локаціях, а ще в одному місці впали уламки.

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Російська армія атакувала Україну 92 дронами різних типів. ППО знешкодила 71 із них. Однак є влучання та падіння уламків.

Про це написали в телеграмі Повітряних сил.

Росія запустила із 18:00 6 вересня 92 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, дрони-імітатори типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль» із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила і подавила 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, дрон інших типів.

Зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків у одному місці.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 7 вересня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.