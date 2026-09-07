Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі Росія атакувала 92 дронами. ППО знешкодила 71 ціль

Зафіксовано влучання на 12 локаціях, а ще в одному місці впали уламки. 

Вночі Росія атакувала 92 дронами. ППО знешкодила 71 ціль
Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія атакувала Україну 92 дронами різних типів. ППО знешкодила 71 із них. Однак є влучання та падіння уламків.

Про це написали в телеграмі Повітряних сил. 

Росія запустила із 18:00 6 вересня 92 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, дрони-імітатори типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль» із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила і подавила 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, дрон інших типів.

Зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків у одному місці. 

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 7 вересня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies