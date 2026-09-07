Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Перм та інші російські міста зазнали атаки дронів

Місцева влада повідомила, що є жертви і поранені. 

Перм та інші російські міста зазнали атаки дронів
Пошкодження будинку в Пермі
Фото: ASTRA

Уночі 7 вересня дрони атакували різні російські регіони. За інформацією каналу ASTRA, під атакою перебувало місто Перм, де розташовано нафтопереробний завод. 

Місцеві мешканці повідомили про пошкодження багатоповерхівки. Одна людина загинула, поранені четверо, повідомила місцева влада. 

В Чувашії дрон пошкодив вишку стільникового зв'язку, заявив губернатор Олег Ніколаєв. Жертв немає. 

У Воронезькій області уламки дронів пошкодили три будинки, чотири авто, ЛЕП і трактор, повідомив губернатор. У Бєлгородській області заявили про загибель двох людей. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies