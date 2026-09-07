Перм та інші російські міста зазнали атаки дронів

Місцева влада повідомила, що є жертви і поранені.

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Уночі 7 вересня дрони атакували різні російські регіони. За інформацією каналу ASTRA, під атакою перебувало місто Перм, де розташовано нафтопереробний завод.

Місцеві мешканці повідомили про пошкодження багатоповерхівки. Одна людина загинула, поранені четверо, повідомила місцева влада.

В Чувашії дрон пошкодив вишку стільникового зв'язку, заявив губернатор Олег Ніколаєв. Жертв немає.

У Воронезькій області уламки дронів пошкодили три будинки, чотири авто, ЛЕП і трактор, повідомив губернатор. У Бєлгородській області заявили про загибель двох людей.