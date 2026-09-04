Мобілізація в Росії: чому Путін наважився

26–27 серпня УМВС Пензенської області опублікувало спеціальне спростування повідомлень про те що поліцейські затримують чоловіків і доставляють їх до військкоматів для відправлення на війну. Причому саме формулювання показове: поліція визнає, що «окремі мешканці Пензенської області продовжують розміщувати» такі матеріали, а також скаржаться, що люди «все частіше стають на захист» затримуваних і заважають поліції.

Фото: EPA/UPG

Тобто, російська поліція одночасно стверджує, що ніякої примусової доставки до військкоматів немає, але змушена пояснювати, чому місцеві жителі регулярно знімають затримання і вже фізично втручаються в них.

Це вже в серпні. Нагадаю, що в червні в Пензі, Кам’янці та Кузнецьку почали надходити масові повідомлення про рейди поліції, Росгвардії та військкоматів. Чоловіків затримували на вулицях, перевіряли військовий облік і, за свідченнями місцевих та правозахисників, доставляли до військкоматів із подальшим тиском щодо підписання контракту. Особливо резонансним стало відео біля військкомату на Складській у Пензі, де жінки намагалися зупинити автобус із чоловіками і заявляли, що тих змусили підписати контракти після побиття. Геолокацію відео перевіряла «Медиазона». Проте. Після першого резонансу хвиля спала. Російське населення заспокоїлось, ЗМІ переключились на інші новини а Пенза продовжила мобілізацію. Без бунту та незадоволення.

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Правда, в серпні люди вже почали самоорганізовуватися. Пензенський блогер Станіслав Морозов створив спеціальний чат, у якому мешканці почали попереджати одне одного про появу силовиків, перевіряти інформацію про рейди та допомагати тим, хто боїться примусового оформлення на службу.

За даними «7×7», до нього почали приєднуватися вже й мешканці інших регіонів.

І це добре пояснює дивну фразу пензенського МВС про те, що громадяни «все чаще встают на защиту» людей, яких затримує поліція.

Проте, локальна система громадського попередження та протидії настільки «русская», що навіть для місцевих поліцаїв не є загрозою.

Але, вже не тільки Пенза. За аналізом правозахисників на РФ у липні «Школа призывника» отримала три скарги з Удмуртії та по одній із Примор’я, Іркутської й Рязанської областей. «Идите лесом» отримувало звернення з Пензи, Благовєщенська та Набережних Челнів. «Призыв к совести» – ще 12 повідомлень із Пензи, Ульяновська, Владивостока, Іжевська, Кірова, Башкортостану та інших регіонів.

У серпні географія розширилася. «Школа призывника» — Удмуртія, Архангельська область, Бурятія. «Идите лесом» – понад 15 звернень із Благовєщенська, Архангельська, Новоросійська, Біробіджана, Улан-Уде, Єкатеринославки, Тоцького-2, Іжевська, Омська та інших місць. «Призыв к совести» – ще щонайменше шість нових повідомлень, серед них Пенза, Іжевськ та Омськ. Причому організація уточнює, що фактична кількість серпневих звернень була більшою, просто частина стосувалася подій липня.

За матеріалами російських правозахисників, йдеться вже не просто про агітацію або тиск через роботодавця.

У повідомленнях фігурують: затримання на вулиці – доставка до поліції/військкомату – психологічний і фізичний тиск – примушування до контракту.

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В окремих регіонах правозахисники повідомляють про шантаж, погрози кримінальним переслідуванням і навіть підкидання наркотиків як засіб примусу до контракту.

Тобто поки Росія намагається зберігати модель формально «добровільного» контрактного набору, одночасно посилюється примусовий компонент на регіональному рівні.

Пенза тут виглядає не випадковим ексцесом, а першим із полігонів цієї моделі: рейди тривають щонайменше з червня, з’являються повторні скарги в серпні, населення створює чати попередження, а МВС уже вдруге публічно реагує і визнає, що люди почали заважати затриманням.

А географія серпневих звернень — Пенза, Омськ, Іжевськ, Удмуртія, Архангельськ, Бурятія, Благовєщенськ, Новоросійськ, Біробіджан, Улан-Уде та інші регіони — показує, що досвід явно не обмежується Пензенською областю та вже масштабується. Вважати це мобілізацією або ні – можна дискутувати. Але точно одне – результати Пензи в червні дали Путіну можливість прийняти спокійне рішення про мобілізацію без страху та оглядну на потенційний ризик бунтів.