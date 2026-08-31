Вибори на ТОТ. Хто куди і до чого

В вересні 2026 року на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей вперше пройдуть вибори до Держдуми РФ. На відміну будь-якого звичайного російського регіону від «Росії», тут рішення про проведення голосування окремо після консультацій з Міноборони та ФСБ.

Фото: Центр протидії дезінформацїі

Головна конструкція – федеральний список «Единой России». Чотири окуповані області не розкидали по сусідніх регіонах і не дали їм окремих списків. Їх звели в одну групу №57 із 20 кандидатами – це навіть більше, ніж об'єднана група ЄР по 11 регіонах Далекого Сходу.

І очолюють цю групу не Пушилін, не Пасічник, не Балицький і не Сальдо. Перші чотири з п'яти позицій – депутат Держдуми Віктор Водолацький, ексомбудсменка Тетяна Москалькова, депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов і адмірал Володимир Касатонов, начальник Головного штабу ВМФ РФ. Трьох із них узагалі не було серед переможців праймеріз – партія просто поставила їх «з гори».

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Для порівняння: всередині самої Росії губернатори очолюють 54 з 57 груп ЄР. На ТОТ – жодного з чотирьох окупаційних керівників на першому місці. Яскравий сигнал майбутнього «після виборів» для колаборантів.

Нижче за списком картина протилежна: депутати окупаційних «народних рад» ДНР і ЛНР, «сенатор» від Запорізької області, керівниця «Народного фронту» на Луганщині. В одномандатних округах – та сама двоповерховість: у Донецькій області серед кандидатів z-воєнкор «Первого канала» Ірина Куксенкова і колишній «прем'єр ДНР» Олександр Бородай, у Запорізькій – кандидат, переміщений із окупованого Криму, а не місцевий колаборант.

Проте, формальна конкуренція теж існує – у Донецькій області зареєстровано 15 кандидатів від шести партій. Але й КПРФ, і ЛДПР будують свої списки за тим самим принципом: сина загиблого ватажка ДНР Олександра Захарченка висуває саме КПРФ, керівника фракції КПРФ в окупаційній «Народній раді» – теж КПРФ. По суті, опозиція існує виключно в межах окупаційної номенклатури, а не поза нею.

Учасникам війни партія дає +25% до результату праймеріз і подальше навчання у Вищій партійній школі. Нова вибудувана політична «воронка»: учасник війни або колаборант → праймеріз → партійний статус → депутатський мандат.

Загальний патерн кампанії такий: верхівку списків контролює Москва через федеральних політичних і військових кадрів, а середню і нижню ланку заповнює вже сформована після окупації місцева адміністративно-політична мережа. Вибори тут – не про представництво населення ТОТ, а про закріплення й підпорядкування вже готової колабораційної еліти федеральному центру.