ЦПД: у депутати Державної думи РФ офіційно висувають учасників війни проти України

Провладна партія РФ “Єдина Росія” офіційно висуває у депутати Державної думи учасників війни проти України, серед яких особи, причетні до воєнних злочинів та депортації українських дітей.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
За підсумками так званих праймериз, до виборчих списків партії потрапили:
- Владислав Головін – очільник штабу пропагандистської “Юнармії”, якого Україна звинувачує в “перевихованні” та мілітаризації депортованих українських дітей;
- Сергій Кузьмінчук – командир батальйону 155-ї бригади морпіхоти РФ, командування якої звинувачується у вбивствах мирних мешканців Бучі та Ірпеня у 2022 році.
- Нурсултан Муссагалєєв – причетний до катувань та вбивств цивільних у Бучі.
Крім них, у списках є низка інших “героїв СВО”, які отримали політичні “трампліни” саме через участь у війні проти України.
Окупанти також створили сім виборчих округів на ТОТ України на додачу до чотирьох, які були сформовані в тимчасово окупованому Криму.
“Щоб “вписати” незаконні округи, Кремль скасував кілька округів усередині РФ, де у 2021 році перемогли кандидати не від “Єдіної росії””, – зазначили у ЦПД.
- Зазначається, що висування воєнних злочинців та учасників війни проти України до Держдуми – це не випадковість, а свідома політика Кремля з нормалізації агресії, легалізації окупації українських територій та інтеграції військових злочинців у вищі органи влади.
- Псевдовибори на ТОТ є складовою тієї ж стратегії. Кремль прагне створити видимість “легітимності” окупації та закріпити порушення міжнародного права на політичному рівні. Водночас будь-які вибори на ТОТ України є юридично нікчемними, а створені таким чином “органи влади” – нелегітимними.