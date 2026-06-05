ЦПД: у депутати Державної думи РФ офіційно висувають учасників війни проти України

Серед яких особи, причетні до воєнних злочинів та депортації українських дітей.

Провладна партія РФ “Єдина Росія” офіційно висуває у депутати Державної думи учасників війни проти України, серед яких особи, причетні до воєнних злочинів та депортації українських дітей.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За підсумками так званих праймериз, до виборчих списків партії потрапили:

Владислав Головін – очільник штабу пропагандистської “Юнармії”, якого Україна звинувачує в “перевихованні” та мілітаризації депортованих українських дітей;

Сергій Кузьмінчук – командир батальйону 155-ї бригади морпіхоти РФ, командування якої звинувачується у вбивствах мирних мешканців Бучі та Ірпеня у 2022 році.

Нурсултан Муссагалєєв – причетний до катувань та вбивств цивільних у Бучі.

Крім них, у списках є низка інших “героїв СВО”, які отримали політичні “трампліни” саме через участь у війні проти України.

Окупанти також створили сім виборчих округів на ТОТ України на додачу до чотирьох, які були сформовані в тимчасово окупованому Криму.

“Щоб “вписати” незаконні округи, Кремль скасував кілька округів усередині РФ, де у 2021 році перемогли кандидати не від “Єдіної росії””, – зазначили у ЦПД.