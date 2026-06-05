За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1550 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 370 890 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.2026 орієнтовно склали:
- особового складу– близько 1 370 890 (+1550)
- танків – 11 980 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 684 (+8)
- артилерійських систем – 43 315 (+68)
- РСЗВ / MLRS – 1 832 (+2)
- засоби ППО – 1 404 (+1)
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329) од.
- спеціальна техніка – 4 250 (+2) од.
Дані уточнюються.