Росія вже втратила в Україні близько 1 370 890 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1550 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 370 890 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.2026 орієнтовно склали:

особового складу– близько 1 370 890 (+1550)

танків – 11 980 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 684 (+8)

артилерійських систем – 43 315 (+68)

РСЗВ / MLRS – 1 832 (+2)

засоби ППО – 1 404 (+1)

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329) од.

спеціальна техніка – 4 250 (+2) од.

Дані уточнюються.