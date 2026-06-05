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Сили оборони ліквідували ще 1550 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 370 890 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1550 російських окупантів
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1550 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 370 890 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.2026 орієнтовно склали:

  • особового складу– близько 1 370 890 (+1550)
  • танків – 11 980 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 684 (+8)
  • артилерійських систем – 43 315 (+68) 
  • РСЗВ / MLRS – 1 832 (+2) 
  • засоби ППО – 1 404 (+1) 
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329) од.
  • спеціальна техніка – 4 250 (+2) од.

Дані уточнюються.

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