Головне за четвер, 4 червня: лист Зеленського Путіну, майже 225 боєзіткнень, атака на Запоріжжя

Бойові дії на Донеччині, 224 бойових зіткнення, ворожі обстріли, підозри працівникам Ужгородського РТЦК, демонтаж пам’ятника Булгакову в Києві. Яким запам’ятається 1562-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну.

Відповідний текст опублікували на сайті Президента.

"Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому. Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей", - таким є початок листа.

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Президент України наполягає на зустрічі та заявляє, що Україна готова припинити вогонь на час перемовин.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 червня на фронті від початку доби відбулося 224 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку зафіксовано 33 ворожих атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 червня – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що 3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів російського агресора.

Зокрема прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря. Масштаби збитків уточнюються.

Серед іншого уражено територію філіалу ТОВ "Гефест-М" - пороховий завод "Еластік" у Рязанській області. Розпочалася пожежа на площі понад 400 м.кв.

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За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня 2026 року у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.

Увечері 4 червня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками.

Унаслідок атаки пошкоджено будинок. Виникла пожежа. Є поранені.

За оновленими даними станом на 23:35, 11 людей дістали поранення. Загинула 44-річна жінка.

Під час перевірки Ужгородського РТЦК та СП виявлено грубі порушення прав людини — військовозобов'язаних незаконно утримували і прив'язували кайданками до драбини, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Матеріали моніторингу передали правоохоронцям, і наразі вже є перші офіційні процесуальні рішення.

4 червня ключові фігуранти справи отримали підозри.

Підозрюваних затримали, наразі вирішується, який запобіжний захід їм обере суд. Слідство підтвердило факти застосування до громадян фізичного насильства та їх протиправного утримання.

Подробиці – в новині.

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На Андріївському узвозі у Києва прибрали пам'ятник, встановлений на честь російського та радянського письменника Михайла Булгакова.

Пам’ятник Булгакову в Києві поставили у жовтні 2007 року біля будівлі Літературно-меморіального музею письменника.

Торік у грудні Київрада підтримала усунення з публічного простору пам’ятників Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій і Михайлу Булгакову.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій у півфіналі Ролан Гаррос – 1:6, 3:6, повідомляє LB.ua.

Поразка у півфіналі стала першою для Марти в очному протистоянні з "нейтральною" тенісисткою.

Півфінал – найкращий показник Костюк і українок загалом на Ролан Гаррос.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!