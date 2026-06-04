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Головне за четвер, 4 червня: лист Зеленського Путіну, майже 225 боєзіткнень, атака на Запоріжжя

Бойові дії на Донеччині, 224 бойових зіткнення, ворожі обстріли, підозри працівникам Ужгородського РТЦК, демонтаж пам’ятника Булгакову в Києві. Яким запам’ятається 1562-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 4 червня: лист Зеленського Путіну, майже 225 боєзіткнень, атака на Запоріжжя
Росія обстріляла склади торговельної мережі на Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну.

Відповідний текст опублікували на сайті Президента.

"Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому. Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей", - таким є початок листа.

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Президент України наполягає на зустрічі та заявляє, що Україна готова припинити вогонь на час перемовин.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 червня на фронті від початку доби відбулося 224 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку зафіксовано 33 ворожих атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 червня – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що 3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів російського агресора.

Зокрема прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря. Масштаби збитків уточнюються.

Серед іншого уражено територію філіалу ТОВ "Гефест-М" - пороховий завод "Еластік" у Рязанській області. Розпочалася пожежа на площі понад 400 м.кв.

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За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня 2026 року у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.

Увечері 4 червня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками.

Унаслідок атаки пошкоджено будинок. Виникла пожежа. Є поранені.

За оновленими даними станом на 23:35, 11 людей дістали поранення. Загинула 44-річна жінка.

Під час перевірки Ужгородського РТЦК та СП виявлено грубі порушення прав людини — військовозобов'язаних незаконно утримували і прив'язували кайданками до драбини, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Матеріали моніторингу передали правоохоронцям, і наразі вже є перші офіційні процесуальні рішення.

4 червня ключові фігуранти справи отримали підозри.

Підозрюваних затримали, наразі вирішується, який запобіжний захід їм обере суд. Слідство підтвердило факти застосування до громадян фізичного насильства та їх протиправного утримання.

Подробиці – в новині.

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На Андріївському узвозі у Києва прибрали пам'ятник, встановлений на честь російського та радянського письменника Михайла Булгакова.

Пам’ятник Булгакову в Києві поставили у жовтні 2007 року біля будівлі Літературно-меморіального музею письменника.

Торік у грудні Київрада підтримала усунення з публічного простору пам’ятників Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій і Михайлу Булгакову.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій у півфіналі Ролан Гаррос – 1:6, 3:6, повідомляє LB.ua.

Поразка у півфіналі стала першою для Марти в очному протистоянні з "нейтральною" тенісисткою.

Півфінал – найкращий показник Костюк і українок загалом на Ролан Гаррос.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

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