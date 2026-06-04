Володимир Зеленський написав Путіну відкритого листа, де запропонував зустрітись (доповнено)

Президент України наполягає на зустрічі лідерів та заявив, що Україна готова припинити вогонь на час перемовин.

Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну.

Відповідний текст опублікували на сайті Президента.

"Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому. Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей", - з таких слів Зеленський розпочав листа.

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За словами президента, втрати росіян за травень становлять понад 30 тисяч убитих і важкопоранених.

"Ми знаємо, що у ваших втратах на фронті 63 відсотки – це вбиті, і тільки 37 відсотків – поранені. У ХХІ столітті армії не можуть дозволяти собі такого балансу. Надалі частка вбитих зросте", - йдеться в листі.

Зеленський також написав, що Путіну не вдасться захопити Донецьку область. І згадав залежність Росії від Північної Кореї та Китаю.

"Ми бачили документи від розвідки, що ви зараз розглядаєте плани війни ще й на 2027 і 2028 роки. Також ми знаємо, що ви сподіваєтеся, що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше. Ви хочете втягнути ще більше у війну Білорусь, і зараз ми змушені готуватися ще й до цього. Ми бачимо, що ви розігруєте якусь партію з Придністров’ям. Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії. Чи дійсно ви хочете пройти через все це?", - написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський запропонував зустріч російському президенту.

"Саме лідери вирішують ключові питання – так було й буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі", - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що до двостороннього треку можуть приєднатись Європа та США, як гаранти безпеки.

"Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини.""Україна готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх», і це може стати хорошим прологом до закінчення війни."

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Президент зазначив, що якщо Путін не зрозуміє, що війну слід завершувати, то Україна продовжить боротися за своє існування.

"Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни", - підсумував Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що лист є "серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни".

"Ми також офіційно передаємо цей лист через дипломатичні канали. Ми очікуємо змістовної відповіді на цю пропозицію", - зазначив Сибіга.