Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації ЗСУ і військової допомоги

Зокрема, знову «розганяють» фейки про «крадіжку» іноземної допомоги.

Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації ЗСУ і військової допомоги
фейки
Фото: prm.ua

Російські пропагандисти розпочали нову масштабну інформаційну операцію, аби підірвати довіру до української армії всередині країни та за її межами. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Для цього в інформпростір одночасно закинули два гучні фейки. Спочатку пропагандисти поширили брехню від імені видання The Wall Street Journal. Стверджується, що медіа нібито посилається на «оновлений звіт Operation Atlantic Resolve», згідно з яким Україна «не здатна відзвітувати за 38% отриманої від США військової допомоги», а отже — ці кошти буцімто вкрали.

У ЦПД зауважили, що жодного подібного матеріалу в WSJ ніколи не публікувалося. Окрім того, у звітах місії Operation Atlantic Resolve немає жодної інформації про нібито відсутність звітності за 38% наданого озброєння чи фінансування.

Інший фейк стосується бойової роботи українських захисників на фронті. Росіяни розповсюджують ролик від імені «українських розслідувачів», які нібито з'ясували, що більшість відео з ліквідацією техніки та живої сили окупантів є підробкою, створеною за допомогою ШІ. Організатором цієї «схеми» пропаганда називає командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді.

ЦПД зазначив, що першоджерелом цього «розслідування» є лише російські телеграм-канали. А спроба видати реальні документальні кадри успішних ударів ЗСУ за комп'ютерну графіку є завуальованим визнанням Росією своїх колосальних втрат на полі бою.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies