Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації ЗСУ і військової допомоги

Російські пропагандисти розпочали нову масштабну інформаційну операцію, аби підірвати довіру до української армії всередині країни та за її межами.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Для цього в інформпростір одночасно закинули два гучні фейки. Спочатку пропагандисти поширили брехню від імені видання The Wall Street Journal. Стверджується, що медіа нібито посилається на «оновлений звіт Operation Atlantic Resolve», згідно з яким Україна «не здатна відзвітувати за 38% отриманої від США військової допомоги», а отже — ці кошти буцімто вкрали.

У ЦПД зауважили, що жодного подібного матеріалу в WSJ ніколи не публікувалося. Окрім того, у звітах місії Operation Atlantic Resolve немає жодної інформації про нібито відсутність звітності за 38% наданого озброєння чи фінансування.

Інший фейк стосується бойової роботи українських захисників на фронті. Росіяни розповсюджують ролик від імені «українських розслідувачів», які нібито з'ясували, що більшість відео з ліквідацією техніки та живої сили окупантів є підробкою, створеною за допомогою ШІ. Організатором цієї «схеми» пропаганда називає командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді.

ЦПД зазначив, що першоджерелом цього «розслідування» є лише російські телеграм-канали. А спроба видати реальні документальні кадри успішних ударів ЗСУ за комп'ютерну графіку є завуальованим визнанням Росією своїх колосальних втрат на полі бою.