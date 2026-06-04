На Вінниччині двом посадовцям ТЦК оголосили підозру через маніпуляції з реєстром «Оберіг»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом посадовцям Гайсинського районного ТЦК та СП у Вінницькій області. За даними слідства, вони вносили фіктивні дані до реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Слідчі стверджують, що посадовці мали законний доступ до системи, але без документальних підстав змінювали електронні картки військовозобов’язаних.

Зокрема, частину людей, які формально значилися призваними на військову службу, повертали на облік військовозобов’язаних. Інших, навпаки, вносили до бази як військовослужбовців, хоча вони продовжували жити цивільним життям і не знали про ці зміни.

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Також ДБР заявляє про епізод, коли в «Оберезі» безпідставно скасували дані про порушення правил військового обліку — так званий «розшук ТЦК».

За версією слідства, недостовірну інформацію до реєстру вносили щонайменше з квітня 2025 року. ДБР перевіряє інші зміни в базі, можливу причетність інших військовослужбовців ТЦК та СП Вінницької області, а також версію про заробіток на таких маніпуляціях.

Одному з посадовців інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї. Другому — той самий злочин, але вчинений повторно.

Санкції статей передбачають покарання від виправних робіт до 2 років до позбавлення волі на строк до 6 років.