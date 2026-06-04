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Сьогодні суд у Швеції арештував підсанкційне судно “Caffa”, – Кравченко

Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

Сьогодні суд у Швеції арештував підсанкційне судно “Caffa”, – Кравченко
Судно Caffa
Фото: Генпрокурор Руслан Кравченко

Сьогодні суд у Швеції арештував судно “Caffa”, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

За інформацією слідства, “Caffa”систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

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Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як “Guinea False”.

На початку березня Швеція затримала у Балтійському морі вантажне судно з українського санкційного списку. 12 березня цього року Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на “Caffa”.

Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків. Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження – суд затвердив арешт судна.

“Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано”, – сказав Кравченко.

Генпрокурор додав, що цей – кейс чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності.

  • За інформацією ГУР МО України, судно Caffa могло бути залучене до вивезення зерна з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, у липні 2025 року судно заходило до порту Севастополя, після чого вантаж було доставлено до сирійського Тартуса.
  • 25 листопада 2025 року Україна запровадила санкції проти цього судна.
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