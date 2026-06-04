Головне за ніч та ранок четверга, 4 червня: майже 280 боєзіткнень, обстріли Херсонщини, ймовірна відставка міністра

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 279 боїв.

На Покровському напрямку фронту оборонці зупинили 43 штурми ворога.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Затишшя та Чарівного.

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Авіація Сил оборони уразила чотири пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника, артилерійську систему, пункт управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий ворожий об’єкт.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1300 окупантів, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 14 НРК, 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж доби російські війська атакували понад 50 населених пунктів Херсонщини і вбили шістьох людей. Поранених – 26, зокрема дитина.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У ніч на 4 червня противник атакував Іскандером-М із Воронезької обл та 293 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ в Росії та Чауда на ТОТ АР Крим.

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Станом на 08:00, ППО збила та подавила 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксували влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 12 місцях.

У попередньому порядку денному Верховної Ради на наступний тиждень стоїть кадрове питання – без прізвища.

Про це повідомили джерела LB.ua у Верховній Раді. “Так, я думаю, що можлива відставка міністра освіти та науки Оксена Лісового, навколо цього вже було багато розмов. Наступника поки не буде, бо звільнити когось Рада може легко, а от призначити – зовсім інше питання”, – розповів LB.ua один з депутатів “Слуги народу”.

“Теоретично відставка можлива. Та вже багато накопичилось претензій – від шкільної реформи до об’єднання вузів”, – наголосив ще один впливовий політик зі «Слуги народу».

Більше інформації – в новині.

Посли Європейського Союзу ввечері у середу за невідкладною процедурою внесли на розгляд Комітету постійних представників обговорення процесу підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови кластеру "Основи" у переговорах щодо вступу до ЄС.

Як пише "Українська правда", швидке додавання у порядок денний українського питання стало можливим завдяки результатам перемовин технічних команд України та Угорщини про узгодження двосторонніх питань. Угорські дипломати повідомили Раді ЄС, що суперечності усунуто, тож є можливість нарешті дати початок відкриттю найважливішого переговорного кластера.

Україна та Молдова розраховують на старт переговорів про вступ до Євросоюзу вже у середині червня. Наразі йдеться лише про перший кластер "Основи", хоча українські посадовці стверджують, що наша держава готова до відкриття усіх шести.

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Повідомляється також, що кіпрське головування в ЄС заявило про підготовку офіційного відкриття кластера 1 для України.

15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера.

Докладніше – в новині.

Агенція Bloomberg стверджує, що три найбільші економіки Європи - Велика Британія, Німеччина та Франція - розробляють план залучення диктатора Путіна до переговорів про припинення російсько-української війни.

У Лондоні, Берліні та Парижі бачать можливість посадити кремлівського правителя за стіл перемовин на тлі затягування дипломатичного процесу, ініційованого Сполученими Штатами, а також патової ситуації на полі бою та зростання російських втрат. Також існують сигнали про невдоволення війною з боку представників найвищих рівнів бізнесу та політики у Москві.

Союзники України хочуть встигнути урегулювати війну до настання наступної зими, коли Росія знову активізує удари по електроенергетиці. При цьому остаточне рішення щодо переговорів залишається за Президентом України Володимиром Зеленським, якого британці, німці та французи не змушуватимуть приймати стратегію, з якою він не згоден.

Сам Зеленський у середу заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним і ведення прямих переговорів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!