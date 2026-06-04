Ексзалізничника підозрюють у охороні військових ешелонів РФ під час окупації Херсона

На Херсонщині Служба безпеки та ДБР затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на Росію під час окупації обласного центру.

Як пише СБУ, затриманим є колишній працівник загону воєнізованої охорони регіональної філії Укрзалізниці.

Встановили, що чоловік охороняв військові ешелони РФ, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій.

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Після звільнення Херсона росіяни покинули свого поплічника у місті, а самі втекли на лівобережжя регіону.

Намагаючись уникнути правосуддя, чоловік переховувався на півдні України в орендованих помешканнях, адреси яких регулярно змінював. Він виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував.

Однак співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня цього року. А рік тому цьому чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.