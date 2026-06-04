«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексзалізничника підозрюють у охороні військових ешелонів РФ під час окупації Херсона

Чоловіка розшукали і затримали у травні.

Ексзалізничника підозрюють у охороні військових ешелонів РФ під час окупації Херсона
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

На Херсонщині Служба безпеки та ДБР затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на Росію під час окупації обласного центру.

Як пише СБУ, затриманим є колишній працівник загону воєнізованої охорони регіональної філії Укрзалізниці.

Встановили, що чоловік охороняв військові ешелони РФ, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій.

Реклама

Після звільнення Херсона росіяни покинули свого поплічника у місті, а самі втекли на лівобережжя регіону.

Намагаючись уникнути правосуддя, чоловік переховувався на півдні України в орендованих помешканнях, адреси яких регулярно змінював. Він виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував.

Однак співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня цього року. А рік тому цьому чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies