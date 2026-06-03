Окупанти атакували Херсон і Нову Олександрівку, є постраждалі

Через влучання БпЛА вибухову травму, а також опіки обличчя, шиї, голови та рук отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Також, близько 09:50 російські терористи атакували цивільне авто неподалік Великої Олександрівки.

Внаслідок атаки мінно-вибухові травми дістали 56-річний чоловік та 40-річна жінка . Нині вони отримують необхідну меддопомогу.

"Орієнтовно о 13:30 росіяни вкотре атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА", – зазначено у повідомленні.

Про це інформує Херсонська ОВА .

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсонської області. Під обстрілами опинилися обласний центр та Нова Олександрівка.

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