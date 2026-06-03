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Окупанти атакували Херсон і Нову Олександрівку, є постраждалі

У Херсоні росіяни атакували Дніпровський район.

Окупанти атакували Херсон і Нову Олександрівку, є постраждалі
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсонської області. Під обстрілами опинилися обласний центр та Нова Олександрівка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:30 росіяни вкотре атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА", – зазначено у повідомленні.

Внаслідок атаки мінно-вибухові травми дістали 56-річний чоловік та 40-річна жінка. Нині вони отримують необхідну меддопомогу.

Також, близько 09:50 російські терористи атакували цивільне авто неподалік Великої Олександрівки.

Через влучання БпЛА вибухову травму,  а також опіки обличчя, шиї, голови та рук отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

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