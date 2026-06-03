3 червня бійці РУБпАК 3-го окремого розвідувального батальйону Третього армійського корпусу провели серію успішних ударів по тиловій логістиці російських військ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

У межах операції українські військові уразили російські вантажівки, мікроавтобуси типу "Газель" та бронетехніку, які використовувалися для забезпечення окупаційних сил.

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На оприлюднених кадрах зафіксовано роботу по цілях на трасі до Луганська, поблизу залізничної інфраструктури, у центрі Донецька та в районі стадіону "Донбас Арени".

Підрозділи корпусу продовжують розширювати зону ураження, завдаючи ударів по об'єктах у містах, які російські війська вважали глибоким тилом.

За словами командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, українські підрозділи посилюють контроль над логістичними маршрутами противника на східному напрямку.

"Ми повертаємося туди, де не були з 2014 року. Поки що це повітряне повернення. Але воно призведе до того, що й на землі ми будемо рухатися на схід", – зазначив Андрій Білецький.

Він також нагадав, що нещодавно батальйон безпілотних систем Третьої штурмової бригади уразив цілі в районі пункту пропуску "Ізварине", що розташований більш ніж за 205 кілометрів углиб тимчасово окупованої території.