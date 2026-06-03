«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці Третього армійського корпусу завдали ударів по логістиці окупантів у Донецьку та Луганську

"Повернення на "Донбас Арену".

Бійці Третього армійського корпусу завдали ударів по логістиці окупантів у Донецьку та Луганську
Фото: скріншот з відео

3 червня бійці РУБпАК 3-го окремого розвідувального батальйону Третього армійського корпусу провели серію успішних ударів по тиловій логістиці російських військ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. 

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

У межах операції українські військові уразили російські вантажівки, мікроавтобуси типу "Газель" та бронетехніку, які використовувалися для забезпечення окупаційних сил.

Реклама

На оприлюднених кадрах зафіксовано роботу по цілях на трасі до Луганська, поблизу залізничної інфраструктури, у центрі Донецька та в районі стадіону "Донбас Арени". 

Підрозділи корпусу продовжують розширювати зону ураження, завдаючи ударів по об'єктах у містах, які російські війська вважали глибоким тилом.

За словами командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, українські підрозділи посилюють контроль над логістичними маршрутами противника на східному напрямку.

"Ми повертаємося туди, де не були з 2014 року. Поки що це повітряне повернення. Але воно призведе до того, що й на землі ми будемо рухатися на схід", – зазначив Андрій Білецький.

Він також нагадав, що нещодавно батальйон безпілотних систем Третьої штурмової бригади уразив цілі в районі пункту пропуску "Ізварине", що розташований більш ніж за 205 кілометрів углиб тимчасово окупованої території.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies