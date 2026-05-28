​Суд відправив за ґрати бойовика «ЛНР», який допоміг росіянам окупувати Луганськ, а потім втік до Києва

Зрадник також допомагав окупантам виявляти учасників українського руху опору на Луганщині.

наручники
Фото: rus.lsm.lv

Суд виніс вирок зраднику, який у 2014 році допомагав російським окупантам захоплювати Луганськ. 

Про це ідеться на сайті СБУ.

Бойовик отримав 13 років ув’язнення з повною конфіскацією майна. 

Співробітники СБУ затримали його ще у листопаді 2022 року в Києві, куди зловмисник приїхав із метою «почати нове життя» під виглядом звичайного громадянина після завершення своєї «кар'єри» в лавах підконтрольних Росії збройних формувань.

Слідство встановило, що засудженим є житель Луганська, який після окупації регіону приєднався до терористичних груп. На початковому етапі окупації він командував угрупованням бойовиків, які штурмували і захоплювали адміністративну будівлю обласного управління СБУ. Згодом загарбники призначили його «помічником міністра МВС ЛНР» та командиром штурмового підрозділу так званої спецгрупи швидкого реагування, яка входить до складу російського СОБР.

Окрім безпосереднього захоплення державних установ, зрадник активно допомагав окупантам виявляти учасників українського руху опору на Луганщині й кидати їх до катівень. Також на замовлення російських спецслужб він створив розгалужену мережу інформаторів, які «зливали» йому координати баз та маршрути переміщення підрозділів АТО на сході України. Отримані розвіддані бойовик передавав своїм кураторам з РФ, які використовували їх для планування артилерійських обстрілів по позиціях українських військ.

Зловмисника засудили за державну зраду, незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї або вибухівки, а також за незаконне поводження зі зброєю чи бойовими припасами.

